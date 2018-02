Se reintegra Rizzo a los Cachorros

Mesa, Arizona— Los padres de Anthony Rizzo fueron algunos de los primeros propietarios de casa en Parkland, Florida. El primera base de los Cachorros de Chicago ha visto a esta pequeña comunidad crecer y cambiar drásticamente. Recuerda que cuando era niño no había ninguna señalización de alto en la ciudad, y ahora hay cuatro.Rizzo se siente muy apegado a su ciudad natal, que colinda con los Everglades.Así que la semana pasada, después del tiroteo en su ex escuela secundaria, Rizzo sabía que debía volver a casa de inmediato. "Paralizado", es como describe su sensación inicial tras enterarse del mortífero ataque en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas.Dejó el campo primaveral de su equipo en Arizona y la noche del jueves habló durante una procesión con veladoras en el campus de la secundaria. Visitó a las víctimas en el hospital. Pasó tiempo con sus padres, su hermano, su cuñada y sus sobrinos. Habló con los vecinos."Me sentía inútil aquí", dijo Rizzo el lunes tras reintegrarse con el equipo en el entrenamiento primaveral. "Ahí es donde crecí, en Parkland. Ahí es donde me metí en problemas y donde tuve éxito. Aprendí a ser quien soy gracias a Parkland, por Stoneman Douglas".Ahora Rizzo debe cambiar la página de una "desgarradora" experiencia y enfocarse en el béisbol, después de la primera práctica con equipo completo de los Cachorros. Se mostró inflexible al decir que nunca pediría un mayor control al acceso a armas de fuego y no planea convertirse en un defensor público en la materia, al señalar que eso sería injusto para sus compañeros de equipo."No sé qué se necesita hacer. Pero se necesita algún tipo de cambio para mejorar", destacó.Rizzo se graduó en 2007 de la escuela, donde jugó para el entrenador asistente de fútbol americano Aaron Feis, una de las víctimas de la tragedia. El hermano de Rizzo también jugó cuatro temporadas bajo la tutela de Feis.Rizzo, quien en noviembre pasado donó 150 ml dólares para alumbrar los campos de béisbol y softbol, había visto a Feis apenas hace unas semanas."Todos y cada uno de mis amigos de la secundaria tenemos recuerdos del entrenador Feis", dijo Rizzo. "Que haya dado su vida como lo hizo y salvara a otros jóvenes muestra la persona que era. Dejó a una hija o hijo en casa. Es un auténtico héroe".

