El Atlas recupera el aliento

Guadalajara, Jal.- Aunque no logra despegarse de sus rivales directos en la lucha por evitar el descenso, el Atlas tomó aire en la Jornada 8.Los Tiburones dejaron escapar el triunfo casa frente al América, que rescató el empate con un gol de Bruno Valdez en tiempo de reposición, para arrebatarles dos puntos de oro a los locales.El Atlas está en la posición 15 de la tabla de cocientes, a 8 puntos del fondo de la tabla del descenso, pero una victoria habría puesto a los Tiburones a 6 unidades de distancia.Los dirigidos por Rubén Omar Romano perdieron 2-0 frente a los Tigres y no sumaron unidades, mientras que el Querétaro logró sacar un punto de León con el empate a 1-1 e igualó a los Zorros con 105 puntos.A pesar de perder de último minuto con los Monarcas, los Lobos BUAP se mantienen por encima del Veracruz, que permanece en el sótano.Los Zorros no han sumado puntos en condición de visitante: los 4 que han obtenido en el Clausura 2018 fueron del triunfo 2-1 sobre Cruz Azul y el empate 1-1 contra el Necaxa, ambos en el Estadio Jalisco.La siguiente oportunidad de sumar para los tapatíos y alejarse de los últimos lugares en la pelea por el no descenso será el próximo viernes 23.El Atlas recibe al Monterrey, que no logra un triunfo desde hace tres jornadas. En su último partido perdió 3-0 con el Necaxa.Ensayan RayadosMonterrey, NL.- Los Rayados entrenaron ayer enfocados en su duelo de Copa MX, mismo que sostendrán hoy en casa.El equipo trabajó en la cancha 1 de El Barrial haciendo futbol en espacios reducidos y luego hizo interescuadras.El técnico Antonio Mohamed ensayó con un once conformado por Juan Carrizo en la portería, Antonio Portales, César Montes, Nico Sánchez y Efraín Velarde en la defensa.En la media colocó a Carlos Sánchez, Jesús Molina y Celso Ortiz, y arriba a Jonathan Urretaviscaya, Lucas Albertengo y Jorge Benítez.El partido entre regios y sinaloenses será este martes a las 20:00 horas en el Estadio BBVA Bancomer.

