Le sueltan billetes

Nueva York— J.D. Martínez y los Medias Rojas de Boston finalmente se pusieron de acuerdo.El parsimonioso cortejo entre el agente y un equipo necesitado de un bate de poder acabó ayer al pactar un contrato de 110 millones de dólares por cinco añosUna persona al tanto de las negociaciones informó a The Associated Press sobre el contrato. La persona habló el lunes con la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo estaba pendiente de un reconocimiento médico y no se ha hecho un anuncio oficial. Martínez tiene el derecho de cancelar el contrato anticipadamente y volver a ser agente libre de nuevo. Las conjeturas sobre una unión entre Martínez y los reinantes campeones de la División Este de la Liga Americana empezaron desde que el toletero se declaró agente libre en noviembre.Martínez, de 30 años, modificó su swing para mejor su ángulo al batear y se convirtió en uno de los toleteros más temidos en las mayores. Boston buscaba añadir poder a una alineación que quedó en el último lugar de la Americana con 168 jonrones.La adquisición permite a los Medias Rojas responder al golpe sobre la mesa que sus principales rivales dieron en diciembre. Los Yanquis de Nueva York, que quedaron dos juegos detrás de Boston en la división el año pasado, obtuvieron a Giancarlo Stanton, quien lideró las Mayores con 59 jonrones, en un canje con Miami.Martínez bateó para .303 con 45 jonrones y 104 impulsadas el año pasado para Detroit y Arizona, que le adquirió el 18 de julio por tres prospectos. Disparó 29 jonrones y remolcó 65 carreras en 62 juegos con Diamondbacks, incluyendo un partido en el que despachó cuatro.Martínez se desempeñó en el jardín derecho el año pasado, con un total de 112 años como titular en la posición.Pero en Boston se perfila como el bateador designado, lo que obligaría a que Hanley Ramírez tenga que alternarse con Mitch Moreland en la primera base.Bateador derecho que empezó su carrera con Houston en 2011, Martínez solo ha disputado siete juegos en el Fenway Park, con promedio de .444 (12 hits en 27 turnos) sin impulsadas. Su producción debe beneficiarse al apuntarle en dirección al Monstruo Verde en el bosque izquierdo.Martínez sobresalía dentro de un lote de prominentes agentes libres que seguía sin contratos al iniciar la semana.Eric Hosmer estaba a punto de cerrar un pacto de 114 millones y ocho años con San Diego. El tercera base Mike Moustakas y los lanzadores Jake Arrieta y Alex Cobb, por su parte, seguían buscando un equipo.

