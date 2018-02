Surpirse, Arizona— Adrián Beltré habría firmado a grandes agentes libres si él fuera el encargado de tomar las decisiones en los Rangers de Texas. El veterano antesalista solo quiere ganar una Serie Mundial antes de que termine su carrera.A pesar de que los Rangers no adquirieron a ninguno de los grandes nombres en la agencia libre, el miembro más reciente del club de los 3 mil hits dijo ayer a su llegada a los entrenamientos primaverales que no está enojado y cree que los Rangers pueden competir por un lugar en la postemporada."Obviamente podemos mejorar, especialmente con los agentes libres que siguen sin firmar", dijo el dominicano. "No hay duda de que me gustaría ganar y tener la mejor oportunidad de ganar. Si dependiera de mí, habría adquirido a otros jugadores y habría fortalecido el roster aún más".Antes de comenzar su temporada 21 en Grandes Ligas, en la que cumplirá 39 años pocos días después del inicio de la campaña, la prioridad de Beltré es ganar la Serie Mundial. Ha estado ahí en una sola ocasión, durante su primer año con los Rangers en 2011, cuando perdieron en siete juegos ante San Luis después de estar en dos ocasiones a un solo strike de asegurar el título en el sexto juego.Ese año Beltré se vio limitado a tan solo 94 partidos debido a problemas en la pantorrilla y el tendón de la corva, la menor cantidad de partidos desde los 77 que jugó en su campaña de novato con los Dodgers de Los Ángeles en 1998. El año pasado se ausentó los primeros 51 juegos del calendario con malestares que lo aquejaban desde antes de los entrenamientos primaverales.Este año llegó a la pretemporada con menos peso y sintiéndose mejor."Estoy demasiado bien", destacó. "Quiero asegurarme que estoy 100% listo mental y físicamente para empezar a jugar".Cuando el toletero Joey Gallo se le acercó y le dijo que se veía más pequeño, Beltré respondió que llevaba puesta una camiseta demasiado grande.Durante toda la pretemporada, el gerente general Jon Daniels ha dicho que los Rangers no irían tras los agentes libres de primera línea, los más costosos. Está consciente de que la situación sería diferente si Beltré estuviera al cargo de las decisiones."Probablemente hubiera hecho algunos otros movimientos este invierno. Creo que hubiera reforzado otras cosas", dijo Daniels el mes pasado.

