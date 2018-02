Los Angeles.- LeBron James dice que no se limitará a hablar únicamente de deportes.La superestrella de los Cavaliers de Cleveland reiteró su determinación a hablar de los problemas sociales y del clima político que se vive en la nación durante su sesión con los medios previa al partido de Estrellas de la NBA.“No me voy a callar para sólo rebotar el balón”, dijo James. “Tengo la oportunidad de estar aquí y hablar de lo que realmente es importante.”James habló de manera pública luego que la corresponsal de Fox News, Laura Ingraham, criticara al tres veces campeón de la NBA por sus recientes comentarios en torno a la problemática social. James había respondido con anterioridad en un post de Instagram en el que expresa sentimientos muy similares.“Definitivamente no nos vamos a callar para sólo rebotar el balón”, dijo James. “Definitivamente no haré tal cosa. Significo mucho para la sociedad. Significo mucho para los jóvenes. Significo mucho para muchos chicos que se sienten atrapados y que no encuentran la salida y que necesitan de alguien que los ayude a salir de la situación en la que se encuentran”.James dio a conocer en un inicio sus comentarios en público durante un reciente segmento en video en Uninterrupted, una plataforma fundada por James en compañía de Kevin Durant, y ambos jugadores estrella fueron duramente críticos del presidente Donald Trump y del clima racial que se vive en la nación.James hizo referencia a Muhammad Ali, Jim Brown, Bill Russell y Jackie Robinson como atletas que con anterioridad han alzado su voz a favor de la igualdad y el cambio sin preocuparse de las consecuencias y sin esperar reconocimiento alguno.“Sabemos que esto es más grande que nosotros”, dijo James. “No se trata de nosotros. Voy a continuar haciendo lo que tenga que hacer para jugar este deporte que adoro jugar, pero esto es más grande que yo jugando un partido de basquetbol”.James fue apoyado el día dedicado a los medios por varios seleccionados al All-Star, incluyendo Stephen Curry, Paul George, Draymond Green y Durant. Todos ellos creen que los atletas tienen una importante oportunidad de convertirse en defensores de un cambio social positivo.“Somos parte de lo que sucede en este mundo, de lo que sucede en esta sociedad, al igual que todos los demás”, dijo George, el alero del Thunder de Oklahoma City originario de Palmdale, California. “Somos padres, hijos, hermanos. Todos tenemos una familia que cuidar. Estamos igual de conectados en esto como todos los demás. Para que alguien se atreva a decir, ‘mejor enfócate en rebotar un balón de basquetbol,’ eso da muestra de un enorme nivel de ignorancia. Eso simplemente nos demuestra el tipo de país en el que vivimos hoy”.El comisionado Adam Silver apoyó fuertemente a James y a los otros jugadores de la NBA, diciendo que se sentía “increíblemente orgulloso” de James y de Durant en particular.Silver comparó la actual pasión demostrada por estos jugadores a las posturas tomadas en el pasado por los grandes atletas, incluyendo Russell, quien asistió al fin de semana del All-Star. Silver señaló que Russell fue el primer MVP del partido de Estrellas de Los Angeles en 1963, un año en el que Russell también ganó un campeonato en Boston y se paró en los escalones del monumento a Lincoln durante el discurso de “Yo tengo un sueño” del Doctor Martin Luther King Jr.“Como comisionado de la NBA, este es un legado de trabajo de suma importancia que he heredado, que continúo alentando”, dijo Silver. “Estos jugadores no sólo son jugadores de basquetbol. Son multi-dimensionales. Se preocupan por las comunidades, y les preocupa lo que sucede en su país. Les preocupa tanto que se atreven a hablar, y en veces se ponen en un gran riesgo, porque ellos saben que hay personas que no van a estar de acuerdo con ellos.“Las redes sociales están llenas de odio también… Estoy muy orgulloso de ellos”.