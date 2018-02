Gangneung, Corea del Sur– Atletas rusos y oficiales deportivos expresaron hoy su incredulidad de que uno de sus medallistas de los Juegos de Invierno estuviera siendo investigado por sospechas de dopaje, un escándalo que podría poner en riesgo los esfuerzos que está haciendo Rusia para recuperar completamente su estatus olímpico.Alexander Krushelnistsky, quien compite en Curling, uno de los deportes menos físicos de los Juegos, se sospecha que dio positivo para meldonio, una sustancia prohibida que aumenta el flujo sanguíneo y mejora la capacidad para ejercitarse.“Eso es estúpido, aunque Alexander no lo es, así que no lo creo”, comentó Sergei Belanov, entrenador del curling femenil de Rusia.Belanov hizo eco a la sorpresa generalizada que causó entre los atletas de ese deporte que no podían comprender por qué alguien podría usar drogas que lo ayudarían a practicar ese deporte, que es una especie de ajedrez sobre hielo y necesita de unas manos firmes y de concentración en lugar de fortaleza física.Krushelnitsky, quien ganó el bronce junto con su esposa Anastasia Bryzgalova en los dobles mixtos de curling en Pyeongchang, no respondió a la solicitud que se le hizo para que comentara al respecto.La Corte de Arbitraje del Deporte, CAS por sus siglas en inglés, realizó el procedimiento de dopaje contra él, aunque no se ha fijado la fecha de la audiencia.Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, les dijo a los reporteros durante una conferencia telefónica en Moscú que era demasiado pronto para sacar conclusiones acerca de la investigación.Konstantin Vybornov, portavoz de la delegación rusa, le dijo a Reuters que Krushelnitsky había renunciado a su acreditación en los Juegos y que abandonó la villa olímpica, en espera del resultado de un segundo examen que se le hizo posteriormente durante este lunes.

