A terminar la maldición

Londres.- Por muy raro que parezca, Lionel Messi sigue sin anotarle un gol a Chelsea después de irse con las manos vacías en ocho partidos previos en la Liga de Campeones.El cinco veces ganador del Balón de Oro tendrá otra oportunidad de romper esa mala racha esta semana, y el técnico de Chelsea Antonio Conte cree que el pasado reviste escasa importancia cuando el Barcelona visite Stamford Bridge hoy.“Espero que mantengamos esta tradición pero estamos hablando de un jugador fantástico”, declaró Conte sobre el astro argentino en la antesala al duelo de ida por los octavos de final de la Champions. “Lo más importante es el presente.“Debemos tenerle mucho respeto pero al mismo tiempo debemos estar emocionados de tener este tipo de partidos y de recibir este tipo de desafíos. No será fácil, pues conocemos a este jugador a la perfección, estamos hablando de uno de los mejores del mundo”, añadió el entrenador italiano.Varios de los choques entre ambos clubes han sido épicos, si bien no se han enfrentado en la Champions desde que Chelsea se apuntó una sorprendente victoria de último momento sobre el Barcelona en su marcha al título en 2012. Messi falló un penal en la vuelta el Camp Nou. El club londinense supo reaccionar a la expulsión en el primer tiempo de su capitán John Terry, y una desventaja de 2-0, para empatar el partido 2-2 y asegurar un memorable triunfo por 3-2 en tiempo de compensación.Bayern Munich recibe a Besiktas en el otro duelo de hoy, mientras que al día siguiente Manchester United viaja a Sevilla, y Shakhtar Donetsk es anfitrión de la Roma.Hace un par de semanas, las posibilidades de una victoria de Chelsea sobre el Barsa se antojaban impensables, después de que los vigentes campeones de la Liga Premier sufrieron derrotas ante equipos de segunda línea: primero fue 3-0 en casa frente a Bournemouth y luego una humillante goleada 4-0 de visita a Watford.Sin embargo, Chelsea se recuperó al vencer con facilidad 3-0 a West Bromwich Albion en la Liga el pasado lunes antes de golear 4-0 a un Hull de Segunda División en la Copa FA cuatro días después.Conte enfrenta varios dilemas en su alineación. Deberá elegir entre el capitán Gary Cahill y Antonio Rudiger por un lugar en la defensa, y entre Álvaro Morata y Olivier Giroud en el ataque.Cesc Fábregas también estará desesperado por jugar ante su exequipo pero podría tener que conformarse con un lugar en la banca.“Cualquier momento es malo para enfrentarte al Chelsea”, advirtió Esteban Valverde, el técnico del Barcelona. “Su comienzo de año natural no ha sido tan bueno pero se está rehaciendo, tienen a Hazard o Morata, tienen un bloque que juega de forma especial pero muy trabajador. Lo hace difícil en cualquier momento”.BAYERN-BESIKTASEl técnico del Bayern Jupp Heynckes tiene un dilema. Le sobran volantes y todos están atravesando un buen momento.Arjen Robben brilló en la victoria del súper líder de la Bundesliga por 2-1 ante Wolfsburgo el sábado, pero Thomas Mueller debe ocupar su puesto por la derecha. El colombiano James Rodríguez y el chileno Arturo Vidal descansaron el fin de semana.Fue la victoria número 22 en los 22 partidos que ha dirigido Heynckes tras reemplazar a Carlo Ancelotti.Besiktas sorprendió a muchos al avanzar dentro de un grupo que incluyó a Porto, Mónaco y Leipzig.SEVILLA-MAN UNITEDEl volante francés Paul Pogba se perdió el triunfo 2-0 ante Huddersfield por la quinta ronda de la Copa FA, y el técnico José Mourinho puso en duda su presencia ante Sevilla.Al consultársele sobre si Pogba padece un problema serio, Mourinho: “No sé y, honestamente, no me importa”.El United marcha en un distante lugar en la Liga Premier, 16 puntos detrás del Manchester City. Los altibajos han marcado al equipo de Mourinho en las últimas semanas, con dos victorias y dos derrotas en sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones.SHAKHTAR-ROMATras una mala racha en la Serie A, Roma enderezó el rumbo con tres victorias sucesivas. La última fue 2-0 en cancha de Udinese, para quedar tercero en la tabla, dos puntos por delante del Inter de Milán.“Tenemos que sacar provecho que ellos viene de un parón invernal y no estarían a tono”, dijo el técnico de la Roma Eusebio Di Francesco sobre el club ucraniano.

