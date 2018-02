De cara a su quinta temporada en el beisbol de la Liga de la Costa del Pacífico, nivel Triple-A, los Chihuahuas de El Paso pondrán este sábado a la venta los boletos individuales al público en general para la campaña 2018, así como para el partido de exhibición que tendrán contra los Padres de San Diego el 26 de marzo.La venta será de 10:00 am a 5:00 pm en la taquilla del Southwest University Park que se ubica sobre la calle Durango.Quienes asistan entre esas horas el sábado, tendrán la primera oportunidad de comprar boletos para el partido de exhibición y boletos individuales para la temporada 2018. Los boletos estarán disponibles para su compra en línea en EPChihuahuas.com a partir de las 12:01 am del domingo 25 de febrero.‘Es un honor planear la Celebración de la Quinta Temporada y oficialmente poner a la venta boletos individuales para la comunidad más solidaria en el beisbol de ligas menores’, dijo el vicepresidente y gerente general de los Chihuahuas, Brad Taylor.Los titulares de los asientos de temporada tendrán la primera oportunidad de comprar entradas individuales a partir de las 10 a.m. del mañana y los titulares del Plan Paw-tial recibirán el mismo beneficio a partir del jueves 22 de febrero.Aficionados del público en general que completaron un formulario de interés en línea tendrán una oportunidad de compra el viernes 23 de febrero. Los militares y rescatistas, incluidos los veteranos, también tendrán una oportunidad previa a a través de GovX.com el 23 de febrero.Los titulares de asientos de temporada recibirán instrucciones por correo electrónico de cómo pueden comprar sus boletos individuales adicionales. Hay un límite de 10 boletos para el partido de exhibición Padres contra Chihuahuas, la Noche de Apertura y el 3 de julio. El límite del boleto es por cuenta y no se basa en el número de asientos de temporada comprados.Los Chihuahuas organizarán un Fan Fest de 10 a.m. a 2 p.m. para aquellos que compren en persona el sábado. Los fanáticos tendrán la oportunidad de echar un vistazo al Southwest University Park, incluyendo la casa club y las jaulas de bateo, además podrán tomarse fotos con Chico, disfrutar de una venta de banqueta y más.

