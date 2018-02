Copiosa cosecha

Con el aporte, una vez más, de Rosa Cook, Mia Cabrera y Martín Loera, la delegación juarense de atletismo sumó ocho medallas de oro en la tercera y última jornada de la Olimpiada Estatal que se celebró en el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva, en Chihuahua capital.El selectivo de Ciudad Juárez celebró el triunfo del velocista Martín Loera, quien ganó la medalla de oro en los 200 metros de la categoría sub 18, al cronometrar 21.59 segundos, la plata fue para Alejandro Gallegos de Cuauhtémoc, con 22.91 segundos y Brandon Martínez de Chihuahua se ubicó en la tercera posición con 23.31 segundos.En los 200 metros planos de la categoría sub 21, la juarense Rosa Cook logró un tiempo de 25.16 segundos, llevándose el primer lugar y compartiendo pódium con Daniela Soriano de Ciudad Juárez (26.95s) y Paola Morones de Chihuahua en el tercer lugar (27.73s).Mia Cabrera también volvió a trepar a la escalinata de ganadores, y lo hizo en la primera posición en la prueba de los 800 metros planos, categoría sub 18, con un registro de 2:22.65 minutos.En esta prueba la delegación fronteriza realizó el 1-2-3 con las actuaciones de Alondra Salas (2:29.86 minutos) y Fernanda Flores (2:34.05 minutos).Los juarenses que completaron la cosecha de preseas doradas en la última jornada fueron: Fernanda Cruz en los 800 metros sub 21 (2:30.27 minutos); Dafne Duarte en lanzamiento de jabalina sub 16 (32.91 metros); Óscar Cruz en los 800 metros sub 16 (2:08.02 minutos); Israel Martínez en lanzamiento de bala sub 21 (14.22 metros) y Bryan Fernández en los 800 metros sub 18 (2:00.40 minutos).Por su parte, el cuauhtemense Yahir Portillo logró la medalla de oro en salto de altura, categoría sub 18, con una marca de 1.90 metros, el segundo lugar fue para Alberto Lozano representante de la Región 6 (1.75m) y Gabriel Aviña de Cuauhtémoc fue tercero con 1.75 metros.En la prueba de salto de longitud sub 18, los dos primeros lugares fueron para los representantes del municipio de Chihuahua, Irving Leal con 6.62 metros y Juan Veloz con 6.42 metros; el tercer puesto para Daniel Madrid de Cuauhtémoc con 6.32 metros.Oros juarenses…Atleta Prueba TiempoMartín Loera 200 metros Sub-18 21.59 segundosRosa Cook 200 metros Sub-21 25.16 segundosMia Cabrera 800 metros Sub-18 2:22.65 minutosFernanda Cruz 800 metros Sub-21 2:30.27 minutosDafne Duarte Lanz. Jabalina Sub-16 32.91 metrosÓscar Cruz 800 metros Sub-16 2:08.02 minutosBryan Fernández 800 metros Sub-18 2:00.40 minutosIsrael Martínez Lanz. Bala Sub-21 14.22 metros