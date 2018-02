Asume Fuentes responsabilidad

Tras el empate en casa a un gol contra Venados FC, el sábado anterior, resultado que extendió a siete juegos la racha sin victorias de Bravos FC Juárez, Miguel de Jesús Fuentes, entrenador del conjunto, asumió que el principal responsable de la marcha del equipo es él.Fuentes Razo declaró que esta semana larga, de cara al duelo contra la Jaiba Brava, tratará de liberar de toda presión a los jugadores.De los últimos 21 puntos disputados -tendencia que de continuar así podría dejar al FC Juárez fuera de la Liguilla-, la escuadra local que cayó al décimo sitio en la tabla con 11 rayitas, ha sumado sólo cinco unidades, por lo que carga con un pesado lastre en el aspecto anímico.“Primero, regresando como siempre, con gran ánimo y, a las bases y, después, intentar liberar al jugador de esa presión. El responsable mayor del equipo soy yo y esa presión es para mí y tratar de liberar al jugador de esa presión, que juegue más suelto, que juegue libre, que al momento de definir, esté tranquilo”, expuso.Fuentes Razo destacó que Bravos es un gran equipo, con grandes jugadores y él lo sabe.“Tenemos que buscar herramientas para liberar al equipo y que siga disfrutando de jugar. Nos pesa mucho no poder darle un triunfo a nuestra afición y eso es algo muy importante que el jugador está arrastrando, pero, seguramente, el siguiente partido, lo lucharemos y si no es aquí en casa, será fuera, darles el triunfo tan deseado para nosotros, para nuestra afición, para todos”, enfatizó.Fuentes, quien comentó que la única manera de revertir esta situación es con trabajo, credibilidad, apoyo y unión, comentó que el equipo falla en el último toque.“En ese último toque, la ansiedad nos está ganando”, expuso.Visiblemente preocupado por el pésimo momento que atraviesan los Bravos, comentó que lo estaría más si no llegaran al área rival y confió en el plantel con el que cuenta.“Estaría más preocupado si no hubiéramos llegado una sola vez hoy, ahí sí está complicado. Tenemos con qué”, aseguró.Los Bravos visitarán el próximo sábado 24 al Tampico Madero Futbol Club que viene en franco ascenso, goleó 4-2 a U de G y venció a domicilio 2-0 a Alebrijes Oaxaca.“Ahora intentaremos aprovechar de visitante que los equipos se abran un poco más, que no se metan atrás y tendremos que diseñar la estrategia y los jugadores ideales para ese partido”, expuso.

