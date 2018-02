Almeyda no quiere exceso de confianza

Guadalajara, Jalisco.- Terminó el ayuno en competencias internacionales para el Rebaño y Matías Almeyda admite que no pueden caer en excesos de confianza, como ocurrió el torneo pasado en la Liga MX, sin clasificar a la Liguilla después del campeonato obtenido en el Apertura 2017.Al terminar el último partido del torneo local, el argentino comentó acerca de su debut ante el Cibao, en la Liga de Campeones de la Concacaf.“Nosotros no nos podemos confiar de nadie, ya un semestre nos confiamos bastante nosotros mismos y así nos fue. Entonces, si jugamos bien amistosos, jugamos entre nosotros, la seriedad siempre está.“Al enfrentar a cualquier tipo de rival nosotros siempre hemos sido de respetarlos y este será el mismo caso. Respetamos al rival, pero ahora queremos ir a buscar el triunfo”, admitió el estratega.Las Chivas no jugaban el torneo regional desde octubre de 2012, cuando cayeron eliminados ante el Xelajú, de Guatemala.En aquel entonces, los Rojiblancos se convirtieron en el único equipo mexicano en no avanzar a los cuartos de final del certamen.El próximo jueves visitan la ciudad Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, para enfrentar al Cibao Futbol Club, de la Liga boricua.“La bestia naranja”, como es conocido el equipo, es dirigido por el español Albert Benaiges, quien fuera Director de Desarrollo Deportivo de las Chivas en 2014.Con dos meses y medio a cargo de las fuerzas básicas del Rebaño, el ex coordinador de la cantera ‘La Masía’ del Barcelona, fue destituido a la llegada de Néstor de la Torre.“El rival que vamos a enfrentar, viene hace mucho tiempo jugando juntos, con un sistema de juego que lo tienen bastante bien practicado”, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.