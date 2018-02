Salva América orgullo e invicto

Veracruz, Ver.— América salió vivo de los mares del tiburón. Las Águilas se aferraron a la cima del Clausura 2018 y a ser el único equipo invicto del campeonato, al menos por una semana más, luego de igualar 1-1 ante Veracruz en el cierre de la Jornada 8.El cuadro de Coapa, que vive un mes de febrero a puro frenesí por su complicado calendario, renunció al futbol espectacular que le caracterizó en los últimos encuentros y ayer sufrió para no ser otra víctima más de unos Tiburones Rojos, que cinco días atrás habían devorado el paso perfecto de Pumas.Las Águilas, que se mentalizaron para salir con un cuadro titular que sufriría varios cambios, apenas vieron los ingresos de Aldo Cruz, canterano azulcrema, y Jérémy Ménez, quien esta vez tomó el lugar de Henry Martín en el 11 inicial y formó dupla con Oribe Peralta.Veracruz, en cambio, optó de nueva cuenta por el papel de víctima, de cederle el balón al visitante y asestarle una dentellada mortal a la primera oportunidad.Al 47’ la apuesta resultó porque América, que había dominado sin premio alguno durante los primeros 45 minutos, salió dormido en el inicio del complemento y Carlos Esquivel les hizo pagar con un zurdazo a la base del poste que dejó sin oportunidad alguna a Agustín Marchesín en el 1-0.Más por instinto de supervivencia, Miguel Herrera movió su ataque y le dio entrada a Andrés Ibargüen y Martín pasado el minuto 60. Conectados en el ataque con Peralta y Cecilio Domínguez, los delanteros probaron una y otra vez a Melitón Hernández, quien entró de bombero a salvar la portería de los Tiburones luego de la lesión de rodilla de Pedro Gallese en el primer tiempo.El bombardeo no cesaba y Veracruz se aferraba a ese gol que de momento le ponía a sólo tres puntos de Lobos BUAP en la lucha por no descender, pero Henry Martín no lo quiso así.El delantero de las Águilas se inventó una genialidad y con un taconazo paseó el balón en un mar de piernas para llegar a destino paraguayo: Bruno Valdez, quien sólo chocó el balón para sentenciar el 1-1 final, salvar el invicto de las Águilas, provocar la locura del “Piojo”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.