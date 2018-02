Mientras las novenas de Brujos y Liga Villahermosa sumaron ayer su segunda victoria en el torneo regional de beisbol 2018 “Héctor ‘La Bomba’ Pérez”, Overs, La Tribu y Aledanes, obtuvieron su primer triunfo en la justa.Por la mañana, en la jornada dominical, en el Estadio Carta Blanca, la juvenil escuadra de la Liga Villahermosa, derrotó ocho carreras a seis a Pinturas Premier.Abajo en la pizarra seis rayitas a tres en la octava entrada, los peloteros de Villahermosa aprovecharon los errores de Pinturas Premier, que cometió ocho pecados en el juego, armaron un rallie de cinco anotaciones y se alzaron con el éxito.Rubén Carmona ganó el juego y Marco Rodríguez, quien sacó el último out cuando los pintores colocaron la carrera del empate en las bases, logró el salvamento.Por segundo día consecutivo, Eduardo Molina fue el lanzador derrotado por Pinturas Premier.En el campo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), los Brujos blanquearon y noquearon 13-0 a las Liebres del ITCJ con éxito a la cuenta de Yovani Mundo.En Villa Ahumada, los peloteros de la novena de casa tuvieron un desafortunado debut en el torneo y sucumbieron 12 a 2 ante Overs, en siete entradas por la vía del nocaut.Octavio Armenta conectó un par de cuadrangulares por Overs y Germán Catarino se alzó con la victoria desde la lomita de los disparos. Miguel González sufrió el descalabro.En el juego vespertino, en el Estadio Carta Blanca, La Tribu de Little Caesars hizo su presentación en el regional con una blanqueada de cinco a cero sobre Piratas.Alfredo Reyes, abridor por la novena aborigen, logró el éxito y contó con relevo de Marcos Abascal.Por los bucaneros, Armando Tovar fue el derrotado.Aledanes, a su vez, venció nueve rayitas a cinco al conjunto de la Liga Jilotepec con serpentina ganadora de Luis Carlos Moncayo y derrota para Jonathan Galván.Con estos resultados y un juego pendiente para seis equipos, los Brujos quienes no permitieron carreras el fin se semana, lideran el naciente torneo con 2-0 y enseguida viene la Liga Villahermosa con marca similar, pero ocho carreras en contra.RESULTADOS DE AYERBrujos 13-0 Liebres ITCJVillahermosa 8-6 Pinturas PremierOvers 12-2 Villa AhumadaLa Tribu 5-0 PiratasAledanes 9-5 JilotepecSTANDINGS1. Brujos 2-02. Liga Villahermosa 2-03. Overs 1-0*4. La Tribu 1-0*5. Aledanes 1-0*6. Liga Jilotepec 0-1*7 .Villa Ahumada 0-1*8. Liebres ITCJ 0-1*9. Piratas 0-210. Pinturas Premier 0-2*Equipos con un juego pendiente

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.