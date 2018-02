Clama 'La Leona' revancha

Visiblemente molesta, desconsolada y con lágrimas en los ojos, la argentina Lizbeth ‘La Leona’ Crespo retó a la paseña Jennifer Han para que le dé la revancha, pero que la pelea se lleve a cabo en Argentina. Han defendió por cuarta ocasión su título mundial pluma de la Federación Internacional de Boxeo, las cuatro veces ha ganado por decisión unánime y las cuatro han sido en El Paso.El sábado por la noche, en el Don Haskins Center, en cuantor Crespo escuchó el resultado comenzó a recriminar la decisión a los jueces y a la propia esquina de la paseña.Aún arriba del ring, la boxeadora nacida en Bolivia, pero que llegó a vivir a Argentina desde los cuatro años de edad, comenzó a llorar de manera desconsolada mientras su entrenador la abrazaba tratando de calmarla.Al bajar del cuadrilátero se acercó a la prensa que la esperaba para escuchar sus declaraciones y de inmediato dijo sentirse robada y criticó el hecho de que la paseña haya corrido durante toda la pelea.‘Me siento robada, me siento ofendida, me siento que me faltaron al respeto. Yo vine de acá a llevármelo, pero porqué tuvo que correr, porqué no se dedica a hacer atletismo mejor ella, esto es boxeo no es atletismo, que venga a pelear, esto es boxeo de verdad, esto no se trata de correr todo el ring.‘Yo creo que me merecía ese cinturón, no ella. Está bien pelee en su casa, espero que ahora acepte la pelea en mi casa a ver cómo le va, pero ahí yo le voy a enseñar a boxear, no le voy a enseñar a correr.Gracias a todos ustedes’, declaró Crespo.De principio a fin, el combate tuvo demasiados momentos que lo ensuciaron, con muchos abrazos e incluso en el noveno episodio las dos peleadoras cayeron abrazadas a la lona justo en la esquina de Jennifer Han.La paseña resultó con una cortada izquierda en el tercer asalto y en el resto de la pelea también se apreciaba sangre en el interior de su boca. Crespo se regresó a Argentina con el rostro limpio.-¿Qué te faltó para ganar la pelea?¿No me faltó nada, terminé… es más, si quería hacíamos 12 rounds como los varones y de tres por uno’.-Luego de siete meses de preparación para este pleito, ¿qué sigue para ti?‘Que me den la revancha, que me prometieron la revancha, quiero la revancha nada más. Si tan boxeadora que es, tan número uno que es, tan princesa, reina, todo lo que le hacen llamar ustedes, como la protegen ustedes, que me dé la revancha a ver si tan boxeadora que es en mi casa’.