Convincente triunfo de A Passion For Flashn

A Passion For Flashn registró un triunfo convincente en la edición número 26 de la carrera de la Asociación de Criadores de Caballos de Nuevo México (RG3),con bolsa de 85 mil dólares, que se corrió ayer en una distancia de 400 yardas en el Hipódromo de Sunland Park.El caballo tresañero, engendrado por First Moonflash, tuvo una buena salida y desarrolló una carrera perfecta por la parte posterior de la pista. Bajo la monta del jockey José Luis Enríquez, A Passion For Flashn ganó por un cuerpo para sumar su segunda victoria en un stakes.En el otoño año pasado ganó el New Mexico Classic Futurity (RG2) en Zia Park.El impresionante sophomore nunca fue guiado a la presentación de tresañeros criados en Nuevo México. Obtuvo 51 mil dólares para RC Racing, LLC de Denver City, Texas. Favorito 4-1 pagó 10 dólares a ganador. Cubrió la distancia en :19.99 segundos sobre una pista 'lenta' con un viento a favor de 6 millas por hora.Martin Orona Sr. entrena al ganador de cerca de 275 mil dólares. JMH Racing LLC crió al potro de la yegua de Streakin Sixex, Subtly Sixy.Siximoons, favorito 16-1, tuvo una reacción tardía, pero suficiente para terminar en segundo lugar.Wesley Giles entrena al caballo capado tresañero para los propietarios Jerry Bailey y Tres Mesa Horses. Adrián Ramos estuvo en la monta del caballo criado por Mike Abraham, producto de Stevie Six por Jumpn. Los 17 mil dólares que recibió por el segundo lugar, aumentó las ganancias de Siximoons a un total de 65 mil 643.Daddy Blushing, ganador el año pasado del Mountain Top Futurity (RG3), se quedó con el tercer lugar para ganar 8 mil 500 dólares. Jackie Riddle ensilló al tresañero hijo de Big Daddy Cartel.Cadilac Flash, Moneys A Maker, He Be Flashy, Everybuddys Talkin, Regard The Rose, Jessies Gone y Jessa Diva completaron el orden de llegada.