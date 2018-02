Hosmer y Padres llegan a acuerdo preliminar

Peoria, Arizona.- La pura idea de que el primera base agente libre Eric Hosmer se integre a los jóvenes Padres de San Diego levantó el espíritu en el campo primaveral del equipo.El buen ambiente se extendió al campo, con música country mientras los peloteros se ejercitaban bajo los cielos soleados del desierto de Arizona.Hosmer llegó a un acuerdo preliminar por ocho años con los Padres, a falta de la aprobación del examen físico, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento directo del pacto, y quien habló bajo condición de anonimato debido a que no se ha realizado un anuncio formal.El acuerdo se oficializaría una vez que el pelotero apruebe su examen médico a inicios de la semana. Aunque los últimos peloteros de posición reportaron hasta ayer, la mayoría ya estaba en el entrenamiento primaveral antes de la primera práctica de equipo completo, a realizarse hoy. Se prevé que Hosmer llegue a Arizona hasta hoy.Hosmer, quien pasó sus primeras siete temporadas con Kansas City, recibiría 144 millones de dólares, de acuerdo a varios reportes.El manager de los Padres Andy Green sólo pudo hablar del tema de Hosmer en términos generales ya que el acuerdo no está finalizado, pero dijo que espera tener hoy al equipo completo.“No se puede duplicar la magia del primer día, así que obviamente uno quiere que todos estén aquí al momento del primer discurso”, dijo Green. “No es que la magia sea auténtica el primer día, pero siempre es bueno comenzar con el campamento lo más pronto posible”.Hosmer, de 28 años, impuso una marca personal con .318 de bateo en 2017 e igualó su récord particular de la campaña previa con 25 cuadrangulares. Ganador del Guante de Oro en cuatro ocasiones y miembro del Juego de Estrellas en 2016, impulsó 94 carreras y anotó 98 con los Reales. También tuvo un porcentaje de embasarse de .385, el más alto en su carrera.Venezolano Díaz habla del secuestro de su madreBradenton, Florida.- Para Elías Díaz fue difícil explicar exactamente lo que pasó por su mente cuando se enteró que su madre había sido secuestrada en su natal Venezuela.Pero el receptor de los Piratas de Pittsburgh sin lugar a dudas recuerda cómo se sintió cuando ella fue rescatada.“Al principio fue muy duro para mí, no lo podía creer, es algo que no se le desea a nadie”, dijo Díaz en el entrenamiento primaveral de Pittsburgh.“No tengo palabras en realidad para describir ese momento, ese dolor tan fuerte de no saber qué podía pasar con mi mamá”, continúo Díaz, cuyo rostro dibujó una sonrisa cuando comenzó a hablar de su regreso. “En el momento en que la volví a ver, nunca me había sentido tan alegre”.