Los dos lo dijeron durante la semana, que arriba del ring olvidarían que son amigos desde la infancia, y lo cumplieron. Ortiz y Alexander salieron a intercambiar golpes desde el mismísimo primer round. No se guardaron nada y aunque parecía que la mejor parte la había sacado ‘The Great’ Alexander, uno de los jueces vio ganar al ‘Vicious’ 115-113 y los otros dos marcaron 114-114 en sus tarjetas para que se decretara el empate mayoritario, anoche ante el desagrado de más de cinco mil aficionados en el Don Haskins Center.En la última pelea de la noche, la paseña Jennifer Han ganó por decisión divida y conservó su título pluma de la Federación Internacional de Boxeo, en una decisión que no agradó para nada a la retadora argentina Lizbeth Crespo, quien con lágrimas en los ojos dijo sentirse robada y exigió la revancha que le prometieron, pero ahora en su tierra. Uno de los jueces vio ganar a Han 98-92, y los otros dos 96-94.A pesar de que desde el tercer round el ojo izquierdo de Ortiz lucía inflamado, el oriundo de Garden City, Kansas, no dejó de ir al frente en busca del combate cuerpo a cuerpo, cara a cara, pero la derecha de Alexander en forma de recto no dejaba de hacer daño al rostro del ‘Vicious’.Devon caminaba hacia atrás, pero recibía a Ortiz con la izquierda para rematarlo con cruzados de derecha, a pesar de lo cual el boxeador de origen mexicano nunca dejó de ser ofensivo.En el octavo episodio Ortiz recibió un izquierdazo que cimbró a todo el Don Haskins, pero se mantuvo de pie hasta el final del combate.Algo de cansancio apareció en los dos peleadores en el onceavo round, sin embargo, en el último salieron a darlo todo, Ortiz con más ímpetu que técnica, motivado por las ganas de salir con el brazo en alto, mientras Alexander mantenía su estrategia, pero sin evitar el intercambio de golpes.‘Creo que la decisión estuvo un poco mal. Creo que hice lo suficiente para ganar. Los primeros rounds fueron un poco complicados. Él es un gran boxeador’, declaró Ortiz.‘Una revancha sería increíble. Si ambos equipos se ponen de acuerdo y los aficionados lo quieren, hagámoslo’, agregó el ‘Vicious’.‘Absolutamente creo que gané la pelea. Tal vez los últimos rounds se los doy, pero creo que lo superé en el 12. Creo que hice lo suficiente para ganar. Le doy tres rounds’, mencionó Alexander.El nativo de St. Louis, Missouri, dijo que su plan era ser inteligente, pues Víctor siempre tiene problemas con peleadores que son más rápidos y tienen más inteligencia sobre el ring.‘Me encantaría una revancha. Eso depende de mi equipo, ver que es lo que sigue, pero de cualquier manera pelearé. Yo soy un verdadero boxeador’, concluyó Alexander.Retiene Jennifer HanMás que nunca fue evidente la falta de poder de puños de Jennifer Han, que retuvo su título en una decisión unánime que se antoja localista.Fue una pelea que en gran parte de los diez rounds se ensució, con demasiados abrazos y mucho contacto entre las cabezas.Han terminó cortada de la ceja izquierda y con la boca sangrando, mientras Crespo se fue limpia del rostro.‘Me siento robada, me siento ofendida, me siento que me faltaron al respeto. Yo vine acá a llevármelo, pero porqué tuvo que correr, porqué no se dedica a hacer atletismo mejor ella, esto es boxeo no es atletismo’, declaró una molesta y desconsolada Crespo.‘La Leona’ retó a Han a que le dé la revancha que le prometieron, pero que esta vez el pleito se lleve a cabo en Argentina donde, dijo, le va a enseñar a boxear.En otro combate, el paseño avencidado en Las Cruces, Austin Trout, no tiró muchos golpes durante los ocho rounds de su pelea, pero sí más que su rival Juan de Ángel, suficientes para llevarse el triunfo por decisión unánime.La esquina del colombiano De Angel se cansó más que el propio púgil, de tanto gritarle que tirara golpes, pero el sudamericano estuvo demasiado amarrado durante todo el combate.El jab de izquierda de Caleb Plant fue una pesadilla para el mexicano Rogelio ‘Porky’ Medina durante 12 rounds, y falto de movimiento y recursos técnicos perdió por decisión unánime. Tal como Medina lo predijo durante la semana, Plant se paseó por todo el cuadrilátero, pero haciendo daño con la rapidez de ambas manos, mientras el mexicano se dedicó a cazarlo sin poder conevctarlo a placer para demostrar su poder de puños.‘Nunca me hizo daño, pero su estilo se me hizo muy difícil. Se mueve mucho y es muy rápido, y eso fue algo muy difícil de manejar’, declaró Medina.