Ciudad de México— Cruz Azul encadenó su sexto partido sin victoria en el torneo Clausura mexicano luego de empatar el sábado 1-1 como local ante el Puebla por la octava fecha.A cuatro minutos del final, el volante Francisco Acuña se encargó de emparejar para el visitante Puebla tras aprovechar una falla en la salida del arquero José de Jesús Corona. Por la "Máquina", el defensor Julio Domínguez marcó el primer tanto con un remate de cabeza a los 34.Con la igualada, Puebla ascendió a la cuarta posición de la tabla al llegar a 13 puntos. Cruz Azul se estancó en la 14ta con ocho unidades.Cruz Azul aprovechó un tiro libre desde el sector derecho para irse arriba: después de que Adrián Aldrete realizó un centro que remató Domínguez, girando la cabeza, para vencer al arquero Moisés Muñoz.Este fue el primer tanto de los celestes como locales, después de que en sus primeros tres partidos en el Estadio Azul, que será demolido al final de la temporada, habían sacado un par de empates sin goles y una derrota por dos goles de diferencia.Puebla rescató el empate en la recta final del encuentro. Corona no supo despejar un centro al área en su salida, lo que dejó la portería sola para que Acuña mandara el esférico a la red, luego de recibir un pase de Omar Fernández.El equipo de la "Franja" sumó su primer punto de la competencia en condición de visitante, después de que habían perdido en sus tres duelos anteriores.Tigres 2, Atlas 0Monterrey— El campeón Tigres se impuso 2-0 al Atlas con un doblete del estelar ariete francés André-Pierre Gignac a los 32 y 81 minutos.El triunfo impulsa al conjunto universitario a la séptima posición con 12 unidades, mientras que Atlas se mantiene en el fondo con cuatro unidades tras perder su sexto duelo del campeonato.León 1, Querétaro 1León— El chileno Álvaro Ramos marcó el tanto con el que los "Esmeraldas" de casa empataron 1-1 con Querétaro.Ramos emparejó a los 75, luego que su compatriota Edson Puch había puesto adelante a los visitantes a los 44 con un penal. Querétaro jugó con diez hombres desde los 21 minutos por la expulsión de Javier Güemez.León se mantiene en la octava posición con 11 unidades y Querétaro figura 11mo con nueve.En el manchón apareció Puch, el cobrador de penales en al conjunto de Tena. Un disparo certero y potente fue justo para poner el 1-0, imposible para William Yarbrough.Por fin llegó el empate, al 74' y con una buena jugada creada por Luis Montes, el esmeralda colocó el balón justo para que su compañero, Ramos, con su 1.67 mts se elevara ante la marca de Miguel Samudio y empujara la pelota.Los último 10 minutos fueron constantes para los anfitriones, incluso parecía que lograrían el objetivo de la victoria, sin embargo, la estrategia de Gustavo Díaz no fue suficiente para hacerle daño a unos Gallos mermados por la expulsión, ambos se fueron con un punto para su causa, los locales recuperar el camino y los visitantes en su lucha por no descender.Chivas 1, Pachuca 1Guadalajara, Jalisco— Chivas sigue sin ganar en casa, ya llegaron a cinco duelos sin conocer la victoria en el Estadio Akron, y este sábado estuvieron a punto de sumar una derrota más, pero entre Oswaldo Alanís, que empató el partido, y el poste, el resultado ante el Pachuca terminó siendo un 1-1.El Rebaño, que no gana en casa desde el 27 de octubre del 2017, fue mucho mejor que los Tuzos a lo largo de los noventa minutos, pero la falta de contundencia sigue cobrando factura y los postes -que irónicamente los salvarían casi al final- les negaron romper el "embrujo".Hubo al menos dos avisos de Rodolfo Pizarro, uno más de Alan Pulido y un penal no marcado sobre Orbelín Pineda fueron algunos de los puntos claves para los rojiblancos.Al minuto 3, Pizarro mandó su primer aviso, sin embargo, terminó estrellando el balón en el travesaño; dos minutos después, su cabezazo fue detenido por el portero, Alfonso Blanco.Al 15’, Orbelín cayó dentro del área por una falta de Raúl López, misma que no fue marcada por el silbante, Jorge Antonio Pérez Durán.Alan Pulido estrelló otro balón en el poste en tiro libre, parecía que el destino no quería que el Guadalajara anotara esta noche.Todo se complicó cuando Ángelo Sagal abrió el marcador al 71’, al rematar dentro del área un centro por izquierda de Erick Aguirre. El panorama en el Estadio Akron era de tensión, ya que Chivas no podía perder de nuevo en casa.Fue entonces cuando al 73’, Pérez Durán marcó como penal un recargón de Raúl López sobre Pulido. El destino puso a Alanís como el encargado de darle vida al Rebaño y lo hizo al 75’ al anotar el penal.Pumas 1, Xolos 4Tijuana— Pumas parece perder el ritmo con el que inició el Clausura 2018. Los felinos sufrieron su segundo descalabro en forma consecutiva y atrás dejaron el invicto como visitantes. Con goles de Mateus Goncalves, Martín Lucero y uno más de Víctor Malcorra, Xolos derrotó 4-1 a los que no hace muchos días dominaban el certamente.Nicolás Castillo y Matías Alustiza dieron muestra del buen entendimiento que han tenido sobre el terreno de juego con una jugada básica de entrenamiento en la que el Chavo cobró una falta para que el chileno fuera certero con su cabezazo y se unieran al festejo del 1-0, todo esto, en menos de un minuto.La preocupación de Diego Cocca por el dominio del rival duró poco, pues al minuto 9 apareció Goncalves con el empate. Una equivocación de Alejandro Arribas fue bien aprovechada por el ofensivo brasileño que tomó el balón y definió ante Alfredo Saldívar.Antes de irse a los vestidores a descansar, el ex de Jaguares y Toluca firmó su doblete, el primero como jugador de Tijuana, y así ambos equipos se fueron al medio tiempo con el 2-1 a favor de los anfitriones. Lucero se volvió en el ayudante del gol al servirle un centro cerca de la media luna para la definición.Un penal marcado por Fernando Guerrero al 50' generó la duda, pero Xolos a le sirvió para ampliar la ventaja a un 3-1 ante el desequilibrio y las desatenciones mostradas por los auriazules. El dorsal 9 tomó el esférico y con la derecha definió ante el Pollo que ya estaba completamente vencido.De nueva cuenta el brasileño Mateus, que fue una pesadilla para los del Pedregal por la banda izquierda, llegó al área y define ante el rechace del arquero, sin embargo, la mala fortuna fue que el esférico quedó a modo para el remate de Víctor Malcorra y así firmar la sentencia del 4-1.Necaxa 3, Monterrey 0Aguascalientes— Los fulminó un rayo. Rayados hiló en Aguascalientes su tercer encuentro sin ganar tras caer 3-0 ante los Rayos del Necaxa gracias a dos goles de vestidor, uno en cada tiempo.El marcador se abrió a los cinco minutos tras una incursión por banda derecha de Roberto Alvarado, quien llegó a línea de fondo y centró a segundo poste, donde Carlos González remató picado de cabeza para enviar el balón al fondo de las redes.Para la segunda parte, nuevamente los Rayos sorprendieron a los visitantes en los primeros minutos, y tras un avance tejido por Alvarado y Víctor Dávila, éste último ingresó al área, recortó a un defensor y batió a Hugo González con un zurdazo.Al 91', el paraguayo González consiguió su doblete y el 3-0 definitivo al marcar una pena máxima, cerrando de este modo una fatídica noche para los Rayados, que nunca encontraron el camino para abrir al equipo de Ignacio Ambriz.Los Rayos igualaron a los regiomontanos en puntos gracias a esta victoria, que dejó a ambas escuadras con 12 unidades.