Aumenta cosecha

Por segunda jornada consecutiva la delegación juarense de atletismo mantuvo una sustanciosa cosecha de medallas de oro bajo el marco de la Olimpiada Estatal, que se lleva a cabo en el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva, en Chihuahua capital.En la jornada sabatina el contingente fronterizo sumó 12 preseas doradas, 13 de plata y nueve de bronce.La actual deportista del año 2017, la velocista de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Rosa Cook se colgó la medalla de oro en la prueba de los 400 metros planos, categoría sub 21, al dar una marca de 55.67 segundos.Fernanda Cruz, también de la selección fronteriza, se quedó con la plata, al detener el reloj en 57.29 segundos. Neyvi Delgado, competidora de Parral, se agenció el bronce con un crono de 57.59.Mia Cabrera, también dentro de la categoría sub 21, se adueñó del oro en los mil 500 metros planos, al cumplir la prueba en 5:05.78 minutos.Judith García de Delicias ( 5:43.18 minutos) y Alondra Núñez de Madera (5:51.07) se apoderaron de la plata y el bronce, respectivamente.La juarense Cerati Carillo se llevó el primer lugar de los 10 mil metros marcha, al arribar a la meta en un tiempo oficial de 1 hora con 34 minutos y 6 segundos.Lizeth Montes también apareció en lo más alto del podio en los 100 metros con vallas, con un crono de 15.90 segundos.Javier Arellano y Alondra Osuna se colgaron el oro en lanzamiento de martillo y jabalina de manera respectiva.Arellano, en categoría sub 16, marcó 46.29 metros, mientras que Osuna estableció una marca de 31.00 metros, en la categoría sub 21.Bryan Fernández (sub 18) y Bernardo Batista (sub 21) también se hicieron de la presea dorada en los 400 metros planos, con tiempos de 51.28 segundos y 49.79, respectivamente.La docena de oros para la delegación fronteriza se completaron con las actuaciones de Daniel Robles (150 metros planos), Vicencio Amaya (salto con garrocha), Jesús Barrendey (lanzamiento de disco) y Ana Fraire (salto de longitud).Oro en handball femenilLas Inditas de Ciudad Juárez, de la categoría de cadetes, logró la primera medalla de oro en la disciplina del handball dentro de la Olimpiada Estatal 2018.Con una gran entrada, en el gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el equipo fronterizo se impuso a las Adelitas de Chihuahua para adjudicarse el primer lugar.El camino de las juarenses para conseguir la presea dorada, inició con un contundente triunfo de 15-2 sobre el representativo de Cuauhtémoc. En su segunda confrontación doblegó 13-2 al cuadro de Nuevo Casas Grandes.Finalmente lograron salir victoriosas ante el conjunto de la capital del estado con un marcador de 22-9, en lo que fue el juego definitivo de este round-robin.En la rama varonil de la categoría cadetes, el conjunto de Juárez ya suma dos victorias ante Madera y Cuauhtémoc, respectivamente, por pizarras de 26-9 y 15-7, por su parte, Cuauhtémoc ganó 11-10 a Madera.En la categoría juvenil, la sorpresa fue Casas Grandes que derrotó 19-15 a Chihuahua, aunque luego cayó 19-15 ante el equipo fronterizo, que ya había vencido 26-8 a Delicias, si este día Juárez derrota a Chihuahua se quedaría con la medalla de oro en esta categoría.En la categoría juvenil femenil el duelo por el campeonato se dará entre Chihuahua y Juárez, ya que ambos ya derrotaron a Cuauhtémoc 9-4 y 13-12 respectivamente.En un juego no apto para cardiacos, las Inditas sufrieron para vencer 13-12 a Cuauhtémoc. Dentro de la categoría juvenil varonil el equipo fronterizo mostró supremacía al vencer 26-9 a Delicias.

