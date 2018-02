Recupera Barsa ritmo ganador

Madrid, España— Aunque batalló, el Barcelona recuperó el ritmo en la Liga española al vencer 2-0 al Eibar, antes de meterse a la casa del Chelsea, el martes por los octavos de la Champions League.Los culés sacaron la victoria, tras ligar 2 empates en el torneo local, con anotaciones de Luis Suárez, al 16’, y de Jordi Alba, al 88’, pese a que el Eibar insistió sobre todo en el primer tiempo, donde tuvo algunas oportunidades.El local aflojó la presión hasta la expulsión por doble amarilla del chileno Fabián Orellana, al 66’.“Cuando se han quedado con uno menos ha sido más fácil”, reconoció Ernesto Valverde, DT del conjunto blaugrana.El Barsa llegó a 62 puntos, 10 más que el Atlético de Madrid, que juega hoy en cas ante el Athletic Club.“Llegaremos al partido con más confianza. Tenemos una buena temporada pero eso no significa nada, tendremos una serie contra un gran equipo, que ganó la Liga la campaña anterior”, apuntó, por su parte, Sergio Busquets, sobre el choque con los Blues.Por su parte, el Sevilla sacó el triunfo 2-1 sobre Las Palmas pese a que el mexicano Miguel Layún cometió un penalti que revivió al equipo local.El lateral tricolor disputó los 90 minutos y tuvo una actuación aceptable, pero cometió la falta que Jonathan Calleri aprovechó para acercar al conjunto canario, al 82’.Todavía en los instantes finales, un gol del local no subió al marcador por un inexistente fuera de lugar.El conjunto de Nervión se había adelantado con anotaciones de Wissam Ben Yader, al 35’, y de Pablo Sarabia, al 50’.Expulsan al ‘Chucky’Amsterdam, Holanda— El empate 2-2 del PSV frente al Heerenveen tuvo un sabor amargo para el mexicano Hirving Lozano, quien se fue expulsado casi al término de la primera mitad en el partido correspondiente a la Jornada 24 de la Eredivisie.Cuando todo parecía estar bajo control para el cuadro de Eindhoven con la ventaja 2-0, la calma se perdió cuando el “Chucky” le dio un manotazo a un jugador rival, por lo que el árbitro no dudó en mostrarle la roja al 45’, segunda expulsión en la temporada y precisamente contra el mismo equipo.

