Hace historia

Guadalajara— La regiomontana Arely “Ametralladora” Muciño se coronó campeona mundial mosca OMB al derrotar por decisión mayoritaria a Monserrat Raya Alarcón e hizo historia al convertirse en la primera boxeadora mexicana en obtener los cinturones de las 112 libras de los 4 organismos que rigen el boxeo AMB, CMB, FIB y Anoche el OMB, en el combate estelar en el Centro de Usos Múltiples del Parque San Rafael en Guadalajara, Jalisco.Los jueces dieron 98-92 99-91 para Arely y un juez marcó empate 95-95.Fue una pelea intensa, reñida, de muchas intercambios de golpes y muy cerrada en los diez asaltos que duró la gran pelea de las dos guerreras mexicanas que dieron todo en el ring.El combate estuvo lleno de emociones y público se entregó a mas no poder en el Gimnasio que se llenó de aficionados.“Ametralladora” Muciño (26-3-2, 10 kos) inició muy agresiva desde el primer asalto atacando y asi estuvo hasta que en el tercer asalto la entonces campeona Monserrat (11-4-2, 1 KOs) empezó hacer ajustes con buenos desplazamientos laterales, evadiendo los embates de su rival, contragolpeando y posteriormente atacando de manera efectiva, en los asaltos finales Muciño retomó energía y fue más activa lanzando golpes de todo calibre.Al final de la pelea para cualquier se veía el triunfo con porras divididas en la arena.¨Estoy feliz de ganar mi cuarto cinturón y hacer historia como peleadora mexicana, mis respetos para Raya Alarcón, hicimos un combate digno de guerreras mexicanas, si me siento merecedora del triunfo porque ataque siempre y conecté los golpes más sólido”, expresó la cuatro veces campeona mundial mosca.Mientras que Raya Alarcón mostró su descontento con la decisión de los jueces.¨Yo gané la pelea, la dominé, la contragolpee, queremos una revancha y se que me la otorgará", expresó Raya Alarcón.RETIENE GROVES CETROManchester, Inglaterra— George Groves retuvo el cinturón de peso súper mediano de la AMB tras lograr vencer a Chris Eubank Jr. por decisión unánime en la Arena Manchester ayer.Groves, quien ha estado en más peleas grandes, utilizó la distancia con destreza para escoger muy bien sus momentos de ataque. Sin embargo pareció haber sufrido una lesión en su hombro al final, la cual podría obstaculizar su preparación para la final de la Súper Serie del Mundo del Boxeo en junio contra Callum Smith o Jurgen Brahmer.Eubank sufrió una cortada arriba de su ojo derecho en el tercer round de un aparente choque accidental de cabezas, y la herida se convirtió en una molestia para él durante el resto de la pelea. Mantuvo su récord de nunca haber sido noqueado, pero cuando cayó sobre una de sus rodillas en el 10mo. round Groves se mostró frustrado de que no hubiera un conteo.

