Roger Federer por título en torneo de Rotterdam

Rotterdam, Holanda— Un día después de asegurar su retorno a la cima del ranking mundial, Roger Federer se clasificó ayer a la final del torneo de la ATP en Rotterdam con una victoria por 6-3, 7-6 (3) sobre Andreas Seppi.El astro suizo enfrentará en la final del domingo al búlgaro Grigor Dimitrov, quien avanzó cuando su oponente David Goffin abandonó su partido tras recibir un pelotazo en el ojo izquierdo.Federer ha ganado sus seis enfrentamientos previos con Dimitrov, que era apodado "Baby Fed" al principio de su carrera por su estilo de juego similar a Federer."Jugamos parecido, mañana va a ganar el que sea más agresivo, el que sea más consistente con el saque", señaló Federer.Con sus 36 años, Federer será el tenista de mayor edad en la historia que alcanza el primer puesto del ranking mundial, cuando la ATP publique su próxima clasificación el lunes. El dueño de 20 títulos de Grand Slam logró esa gesta el viernes cuando derrotó a Robin Haase para meterse en las semifinales.Federer fue número uno por última vez en 2012.El suizo señaló que estaba más tranquilo el sábado tras conseguir su meta de volver al primer puesto del ranking."Quizás me ayudó que ya no tenía esa presión", dijo.En la primera semifinal, Goffin intentaba alcanzar una derecha de Dimitrov cuando la pelota se desvió en su raqueta y le pegó en el ojo. Dimitrov de inmediato corrió al otro lado de la cancha para ayudar al belga.Goffin abandonó la cancha para recibir tratamiento médico pero no regresó. Dimitrov había ganado el primer set por 6-3 y perdía el segundo 1-0.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.