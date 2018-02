Repite Hanyu oro en patinaje libre

Pyeongchang, Corea del Sur— Yuzuru Hanyu escribió un capítulo en la historia del patinaje olímpico con el desempeño que se esperaba de su parte en el patinaje libre de hombres.Mientras, la checa Ester Ledecka sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma, al ganar el oro en el súper-G de mujeres.En una jornada ajetreada en los Juegos Olímpicos de Invierno, la suiza Sarah Hoefflin ganó el evento de slopestyle de mujeres, Noruega se impuso en el relevo de mujeres a campo traviesa, y la eslovaca Anastasiya Kuzmina ganó el biatlón de 12,5 kilómetros para mujeres.En el patinaje de velocidad en pista corta, la surcoreana Choi Min-Jeong obtuvo el oro en los 1.500 metros de mujeres, mientras que el canadiense Samuel Girard se impuso en los 1.000 metros de hombres.Otros eventos que repartieron medallas fueron el salto con esquí y el skeleton de mujeres.En Gangneung, Hanyu fue el primer hombre en repetir como campeón olímpico desde Dick Button en 1952, después de haberse coronado hace cuatro años en Sochi. Además, se colgó la medalla de oro mil en la historia de los Juegos de Invierno."Este es el mejor día de mi vida como patinador", dijo Hanyu. "Mis lágrimas salen del corazón. Sólo tengo una palabra para describir como me siento, y es 'feliz'".Superó a su compatriota Shoma Uno y al español Javier Fernández, que lo acompañaron en el podio.Hanyu dijo a Fernández que le hubiese gustado que ambos ganaran."Le dije, 'sí, Yuzu, pero sólo uno puede ser campeón. Sólo uno puede tener la medalla de oro'", relató Fernández.En Jeongseon, Ledecka sencillamente no podía creer que su nombre apareciera al tope de la pantalla de las posiciones tras cruzar la meta.Su tiempo de 1 minuto, 21.11 segundos superó por apenas una centésima de segundo a la austríaca Anna Veith, la campeona olímpica de hace cuatro años. Veith era una de las favoritas, mientras que Ledecka, de 22 años, no figuraba entre las candidatas al oro y se creía que sus mejores posibilidades de subir al podio eran en snowboarding.Ahora es una campeona olímpica."¿Hubo algún error?", dijo Ledecka cuando le preguntaron sobre lo que pensó inmediatamente después de ganar. "OK, van a cambiar el tiempo. Voy a esperar un poco, lo van a cambiar y van a sumarle algunos segundos".Eso no sucedió.La estadounidense Lindsey Vonn, quien terminó sexta en su primera competencia en Pyeongchang, estuvo de acuerdo con Ledecka."Sin duda fue una sorpresa", indicó.

