Buscan García y Ríos regresar a la cima

Las Vegas— El excampeón mundial en dos divisiones Danny García regresa al ring hoy para enfrentar al excampeón mundial Brandon Ríos en un combate eliminatorio rumbo al título mundial welter del CMB.García (33-1, 19 nocauts) y Ríos (34-3-1, 25 nocauts) buscan regresar a la cima de una de las divisiones más pobladas del boxeo, el peso welter (147 libras). El ganador del combate en el Mandalay Bay Events Center disputará el título mundial con el campeón unificado Keith Thurman, que posee los cinturones del CMB y la AMB.El último combate de García fue en marzo del año pasado, cuando perdió el título del CMB en una pelea unificatoria con Thurman.“Más que nada, sentí que necesitaba un descanso”, declaró García sobre el período sin combates. “No era cuestión de hambre porque siempre he tenido esa pasión por este deporte. Adoro boxear. Adoro competir”.García, que fue el campeón reinante por seis años desde su triunfo en 2012 sobre el mexicano Erik Morales, miembro del Salón de la Fama, hasta marzo de 2017, también se apuntó victorias ante el actual campeón mundial welter de la AMB, el argentino Lucas Matthysse, y el campeón mundial unificado superligero Amir Khan.“Es grandioso estar aquí de regreso en Las Vegas”, señaló García, que fue el campeón mundial unificado superligero y welter. “Este es un ambiente de pelea estelar y sencillamente me motiva. Tengo 29 años y estoy en el mejor momento de mi carrera. Empieza ahora. Estoy listo para retomar el camino”.García, oriundo de Filadelfia y de ascendencia puertorriqueña, enfrenta a un duro excampeón de peso ligero al subirse al cuadrilátero con Ríos, que entrena para el combate con el entrenador de renombre Robert García en el Sur de California. Al igual que su rival, Ríos ha enfrentado a muchos de los mejores exponentes de peso welter de su era, entre ellos los campeones mundiales Timothy Bradley y el filipino Manny Pacquiao.“Todos conocen la manera en que peleo”, dijo Ríos, de Oxnard, California. “Salir con todo es mi estilo. Caminaré sobre muros para obtener esta victoria”.Ríos es uno de los boxeadores más agresivos y frontales.“Danny es un peleador duro y tiene poder en ambas manos”, añadió Ríos. “Es un gran boxeador de contraataque. Algo que me gusta es que él no rehúye ni corre. Le gusta el enfrentamiento directo, y eso se ajusta mejor a mi estilo. Pero si llega a correr, también estaré listo para eso”.Frente a frenteDanny BrandonGarcía vs Ríos‘Swift’ Apodo ‘Bam Bam’EU País EU29 años Edad 31 añosDerecha Guardia Derecha5’ 8 1.2” (1.74 m) Estatura 5’ 8” (1.73 m)68 1/2” (1.74 m) Alcance 68” (1.73 m)33-1-0 Récord 34-3-1(KOs 19) (KOs 25)Mandalay Bay Hotel & CasinoLas Vegas, Nevada8:00 p.m. / Showtime

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.