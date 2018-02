A la batalla

Al mando de Víctor ‘Teco’ Flores, quien regresa al regional de beisbol, luego de seis años y con un roster conformado en un 95 por ciento por peloteros locales, a quienes se les busca dar una importante proyección, el equipo La Tribu Little Caesars realizó ayer su presentación oficial.La escuadra es conformada por jugadores y ex jugadores de Indios UACJ, con un promedio de 25 años, en quienes Flores Acosta tiene depositada toda su confianza para dar guerra en la justa, mística distintiva en los equipos a su cargo.“Tenemos un objetivo, que nuestro equipo sea contendiente, de que vaya evolucionando conforme a los equipos que vayamos enfrentando. Tengo seis años fuera de este contexto, entonces, no es muy difícil de conocer el torneo porque la mayor parte de los jóvenes que van a participar en el mismo, son parte de la localidad”, apuntó.Flores destacó que el amor por el beisbol y la camiseta que tienen los integrantes de la tribu, será un factor relevante en la marcha del conjunto.“A lo que representamos, como universitarios o ex universitarios, ahora peleando bajo el nombre de esta franquicia, es importante, porque nos queremos, nos conocemos, sabemos de nuestros alcances y vamos a hacer todo lo posible para que el equipo funcione en base al compañerismo, al amor que le tenemos a los equipos en los que hemos participado”, dijo.Con la idea de apoyar y dar a conocer a peloteros juarenses, mencionó que no sólo se trata que estén uno o dos años en Indios de Ciudad Juárez, en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza.“Es menester que las autoridades que se encargan de este deporte le den seguimiento a algunos porque, desafortunadamente, con un año como novatos, posiblemente dos, no se alcanzan a desarrollar completamente los jóvenes y hemos visto que muchos de ellos, después de que pasa su elegibilidad como novatos, se van perdiendo”, apuntó.Por otro lado, el timonel dejó claro que está en la pelea para integrar el cuerpo técnico de Indios de Juárez que estará a cargo de Marcelo Juárez, nombramiento en el que dijo, no está muy de acuerdo.“Hoy pienso que de nueva cuenta podemos estar en el tintero, podemos estar en el escaparate, podemos intentar hacer cosas, aportar algo de experiencia si es que la tenemos o la adquirimos alguna vez, entonces, sí, es importante que se den cuenta que estoy en la pelea”, apuntó.Alejandro Martínez, delegado de La Tribu, anunció el proyecto de la creación de una academia de beisbol gratuita para jóvenes, el cual, le agradó al dueño de Little Caesars en Estados Unidos, quien también es propietario de los Tigres de Detroit.