Entre el silencio y el misterio, con una sesión a puerta cerrada, sin acceso a los medios de comunicación ni entrevistas del cuerpo técnico ni de jugadores, antes o al final de la práctica, unos herméticos Bravos de Ciudad Juárez finalizaron ayer su preparación de cara al duelo de esta tarde, a las 17:00 horas, contra Venados FC, en el Estadio Olímpico Benito Juárez.La batalla correspondiente a la jornada nueve del Clausura 2018 se presenta bajo un entorno adverso y complicado para la escuadra fronteriza, metida en un pésimo momento, con seis fechas consecutivas sin ganar.A pesar de todos los pesares, antes del inicio de la fecha, los Bravos se encontraban en zona de calificación, en octavo lugar, con 10 puntos.Dentro de la cancha, los Bravos sufren por una preocupante falta de gol, con sólo dos anotaciones en los últimos tres juegos en la liga y, de los seis partidos al hilo sin victoria, tres han sido empates en casa (0-0 contra Potros UAEM, 1-1 frente a Dorados Sinaloa y 0-0 versus Alebrijes Oaxaca).Fuera del rectángulo verde, el público exige la salida del equipo del técnico Miguel de Jesús Fuentes, como lo manifestó el miércoles anterior, al final del cotejo contra Oaxaca.También, está la molestia del timonel porque le tocaron el tema, el espaldarazo de parte de la directiva hacia él, una serie de nombres de entrenadores flotando en el aire, aunado a una ola de rumores, supuestos y conjeturas.Frente a este panorama, los Bravos buscarán hoy regresar a la senda del triunfo a costa de los Venados, a quienes eliminaron en cuartos de final del Apertura 2017, por global de 3-0.“Todo muy bien. El grupo bien, cerrado, se ha trabajado en lo que nos ha fallado que es la contundencia, que es el gol, pero afortunadamente bien, el ambiente muy bien y todos muy unidos. Igual con Miguel, todo bien. Mañana -hoy- vamos a salir a ganar”, declaró Juan Carlos Talavera, presidente del equipo.Talavera confió en que los Bravos ganarán esta tarde.“Yo sí creo y ése es el objetivo. Tenemos el plantel para ganar, tenemos un muy buen equipo y simplemente se nos ha negado el gol y, bueno, esperemos que mañana –hoy- ya le demos la vuelta a esta mala racha”, manifestó.Destacó que éste es el tercer torneo de Fuentes Razo en el equipo y en los dos anteriores llevó a los Bravos a la final por el título.“Tiene toda nuestra confianza. Mañana –hoy- es un día importante, mañana –hoy- vamos a salir a ganar y tenemos que ganar”, enfatizóTalavera externó que la directiva del conjunto confía en la capacidad y nivel de análisis técnico y de entendimiento de los partidos de Fuentes.“Si viéramos que el equipo no ha estado bien, no ha estado generando, sería otra situación, pero el equipo ha estado bien, no se nos han dado los resultados, eso es todo. Nos preocupa obviamente, pero, hemos visto al equipo bien plantado, proponiendo, jugando, dominando, teniendo la posesión del balón”, agregó.El directivo resaltó que es muy importante para el ánimo de los jugadores que el público asista al estadio y se deje sentir.

