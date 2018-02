Expone Groves campeonato ante Chris Eubank Jr.

Manchester, Inglaterra— El campeón mundial supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el inglés George Groves, expondrá su corona ante su compatriota Chris Eubank Jr., este sábado, 17 de febrero, en la Arena Manchester, en Inglaterra, como parte de las semifinales del World Boxing Super Series, en la división de los supermedianos.Ambos estelaristas se sometieron ayer al rigor de la romana, registrando George Groves (27-3, 20 nocauts) 167.1 libras y Chris Eubank Jr. (26-1, 20 nocauts) 167.5 libras.En la otra semifinal del World Boxing Super Series, en las 168 libras, el inglés Callum Smith enfrentará al alemán Jürgen Braehmer, el próximo 24 de febrero en Alemania.“He estado involucrado en grandes peleas antes y he aprendido mucho en el camino”, dijo Groves. “Esta es una pelea tremenda, pero no es mi pelea más importante hasta la fecha. Pero estoy en la forma de mi vida, sin duda estoy en la mejor forma en la que he estado a lo largo de mi carrera. Estoy completamente preparado para salir y conservar mi título mundial con estilo”.Muchos expertos llaman a esto un encuentro muy cercano, 50-50, con argumentos persuasivos para ambos. Eubank no ve esto como una pelea cerrada. Espera un dominio completo de principio a fin, con un final eliminatoria.“Esta es una pelea que el público ha estado exigiendo durante años, entre George y yo. Es un combate de resentimiento y somos rivales legítimos. Va a ser explosivo, no va a ser prohibido, emocionante, para el fanático y todo lo que puedas desear en una súper pelea”, dijo Eubank.

