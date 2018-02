Regresa Monarcas al triunfo

Morelia, Michoacán— Con goles en la segunda mitad de Miguel Sansores y del peruano Raúl Ruidíaz, Morelia quebró una racha de dos derrotas al remontar para vencer anoche 2-1 a Lobos, en el primer choque de la octava fecha del torneo Clausura mexicano.El colombiano Julián Quiñones adelantó a los poblanos a los 21, pero Sansores aprovechó un mal rechace del portero Jorge Villalpando para empatar a los 63 y Ruidíaz anotó con disparo de pierna derecha dentro del área a los 87 para dar el triunfo a los Monarcas.Morelia, que venía de perder sus últimos dos partidos, alcanza 13 puntos y provisionalmente se coloca en la cuarta posición de la tabla.Lobos perdió su sexto encuentro del campeonato y con cinco puntos permanece en el puesto 17 entre los 18 equipos de la máxima categoría.Lo peor para Lobos, que ascendió el verano pasado, es que se ubica 16to en la tabla de promedios que define al equipo que perderá la categoría al finalizar el torneo.Lobos se puso al frente cuando Irving Ávila mandó un centro por el costado derecho hacia Quiñones, quien en el área chica convirtió con un tiro suave y colocado.Morelia logró el empate cuando el peruano Ruidíaz conectó un disparo con potencia que Villalpando no pudo contener y le dejó cómoda la pelota a Sansores, quien de frente al arco no tuvo problemas para concretar.Ruidíaz recibió un pase del argentino Gastón Lezcano para completar la remontada.MARCADORMorelia 2 Lobos BUAP 10-1 Julián Quiñones (21’)1-1 Miguel Sansores (63’)0-1 Raúl Ruidíaz (87’)HOY POR TVCruz Azul vs Puebla4:00 p.m. / Televisa / TDNTigres vs Atlas6:00 p.m. / Televisa / TDNLeón vs Querétaro6:06 p.m. / Fox Sports 2 / ImagenXolos vs Pumas7:30 p.m. / TV AztecaNecaxa vs Monterrey8:00 p.m. / SkyChivas vs Pachuca8:06 p.m. / Chivas TV / TDN