El juarense Martín Alejandro Loera Trujillo fue uno de los atletas fronterizos que destacó en la primera jornada de la Olimpiada Estatal 2018, que tiene como sede el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva, en Chihuahua capital.Con un tiempo oficial de 10.68 segundos, Loera se colgó la medalla de oro en los 100 metros planos de la categoría sub 18. Jesús Macho de Chihuahua, con 10.98 segundos, se quedó con la plata, mientras que Alejandro Gallegos de Cuauhtémoc, con 11.24 segundos, se adueñó del bronce.Martín Alejandro, de 16 años de edad, fue doble medallista de oro en la Olimpiada Nacional 2017, y este año busca superar esa marca personal.También de Ciudad Juárez, Kevin Barrera, con un registro de 11.80 segundos se adjudicó la primera posición en la prueba de los 100 metros planos en la categoría sub 16. El fronterizo Roberto Hernández, con tiempo de 11.88 segundos, fue segundo lugar.El tercer sitio correspondió a Leonardo Tarango de Chihuahua, con crono de 11.92 segundos.En la categoría sub 21, también en los 100 metros planos, el ganador fue Kevin Banda de Chihuahua, con 11.08 segundos, compartió pódium con Braulio Reynoso de Ciudad Juárez (11.34s) y Joaquín Sotelo de Namiquipa (11.37s).Los 10 000 metros marcha, de la categoría sub 21, fueron dominados por Andrés Olivas de Chihuahua, con una marca de 41:57.74 minutos, acompañado por Federico González de Cuauhtémoc (45:39.83min) y Jan Banda de la capital, con 46:07.92 minutos.El cuauhtemense Saúl Mena ganó el primer lugar de los 10 000 metros marcha, con un tiempo de 43:44.18 minutos en la categoría Sub 18, seguido por Armando Amarillas también de Cuauhtémoc (51:01.74min) y Santiago Bonilla que fue tercer lugar, con marca de 46:07.92 minutos.En los 400 metros con vallas, Kevin Olivas de Chihuahua quedó como dueño del primer lugar de la categoría sub 21, al finalizar su prueba con un crono de 54.66 segundos;

