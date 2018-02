Víctor Ortiz y Devon Alexander, así como Jennifer Han y Lizbeth Crespo, no tuvieron problemas para superar ayer la báscula, no así el mexicano Rogelio Medina que no logró dar el peso y aunque se mantiene su pleito ante Caleb Plant, él ya no podrá convertirse en el retador número dos al título supermediano de la FIB en caso de salir con el brazo en alto esta noche.Ayer, ante un concurrido salón del hotel sede de la función de boxeo que se celebra hoy en el Don Haskins Center, se realizó la ceremonia de pesaje de los 18 boxeadores que integran el cartel de nueve peleas que se presentarán a partir de las 3:15 pm, tres de ellas televisadas a partir de las 6:00 pm por FOX y FOX Deportes.Alexander fue el primero en subir a la roma y marcó 146.6 libras (66.49 kg). Fue entonces el turno de Ortiz, que detuvo la báscula en 146.4 libras (66.40 kg). Y mientras seguía el desfile de boxeadores en la ceremonia de pesaje, los protagonistas de la función abandonar el salón para retirarse a sus cuartos.Rogelio ‘Porky’ Medina fue el tercer en subir a la romana y marcó 169 libras (76.65 kg), una libra arriba del límite, por lo que le dieron dos horas para dar el peso, pero al intentarlo de nuevo no lo logró (168.8 lb) y se determinó que de ganar, él no podrá convertirse en el retador número dos al cinturón de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo, pues su pleito de hoy ante Caleb Plant es eliminatorio.Plant, que tiene marca invicta de 16-0 con 10 nocauts, registró un peso de 166.8 libras (75.65 kg).Las protagonistas de la única pelea en la que hay un cinturón mundial de por medio, la campeona pluma de la FIB Jennifer Han, y la retadora Lizbeth Crespo no tuvieron problemas para dar el peso requerido.Han marcó 125.4 libras (56.88 kg), mientras que Crespo registró 124.8 libras (56.60 kg).Ambas fueron las únicas que permanecieron en el salón del hotel sede después de que fueron pesadas y dieron declaraciones breves a la prensa.El resto de los boxeadores se retiraron a sus cuartos en cuanto fueron pesados.Crespo declaró que se resfrió un poco debido al frío que por momentos se sintió durante esta semana en la frontera, y que ella resintió pues viene de Argentina donde están en verano.‘Me siento ansiosa, contenta, qué te puedo decir, mañana tengo que cumplir mi sueño, nada más’, declaró ayer la argentina Crespo.‘Es un honor especial ser parte de una gran función como esta, con muchos grandes boxeadores, es una gran oportunidad para El Paso, una gran oportunidad para mí. Estoy contenta de representar a El Paso, Las Cruces, Juárez, toda esta área’, dijo Han, también conocida como ‘La Novia de El Paso’.

