Quiere todo

Monterrey, NL— André-Pierre Gignac ratificó su deseo de retirarse en los Tigres y de pasar los 100 goles anotados con el equipo, algo que sólo ha conseguido Tomás Boy.Tal como lo dijo a finales de septiembre, cuando realizó la subasta para apoyar a la niña Zoe, la cual Cancha publicó, y luego repitió tras conquistar el título del Apertura 2017 ante Rayados, el atacante felino mostró su deseo de colgar sus botines en la escuadra de San Nicolás, pero también de pasar el centenar de anotaciones.Gignac habló en una entrevista para las redes sociales de Tigres y dijo que los tres títulos que ha ganado con los auriazules lo han marcado, en especial el que conquistó contra Rayados, y mencionó que las finales perdidas son lo que más le ha dolido en su estancia.¿Buscas retirarte en Tigres?“Claro, es lo que quiero, ya le dije a la directiva, a los medios después del partido de Rayados. A mí me gustaría terminar mi carrera aquí, pero no está en mis manos, la directiva tiene que decidir esas cosas, pero sí me gustaría, la verdad”, expresó.¿Te imaginas a Gignac sin el futbol?“Va a ser muy difícil, yo creo que tengo que hacer bien las cosas para seguir trabajando en el futbol, como entrenador, como directivo deportivo, o algo así. Necesito estar cerca del futbol, es mi vida, es mi pasión. Yo lo vivo como una pasión, como un trabajo”.¿No te ves alejado del futbol?“No, imposible, eso olvídalo”.¿Qué es para ti el Club Tigres?“Es un club familiar, la verdad es un club que, cuando llegamos nos ayudaron, primero más a mi esposa que a mí, a mí en nada, porque es algo de futbol, yo estaba enfocado en mi futbol, pero imagínate, llegó mis esposa con los niños y no sabía nada del país ni hablar el idioma.“Llegó embarazada, entonces nos ayudaron la verdad (hace seña de al 100), la verdad algo perfecto, algo muy lindo, y le quiero dar las gracias al Club, a los empleados del club, que la verdad nos ayudaron, por eso es que estamos felices aquí, los mexicanos son así, y la gente lo tiene que entender, que tenemos suerte de estar en una institución tan cercana de los jugadores”.¿Cuál ha sido tu mejor momento en Tigres?“Seguramente los tres campeonatos, hay uno con más sabor, pero los tres títulos la verdad, el primero, el bicampeonato de diciembre y el tricampeonato de diciembre contra Rayados”.¿Qué ha sido lo que menos has disfrutado?“Pues las finales perdidas, todas, la Libertadores, las dos de Concachampions y la de Chivas”.¿Eres un hombre con temperamento?“Sí, y puede ser un defecto, pero yo lo tomo como fuerza, es mi fuerza, sé que a veces puedo parecer un poco agrandado y todo, pero es mi carácter, soy así, no me gusta perder para nada, y cuando sucede tengo un click en el cerebro que me cambia todo totalmente, entonces sí, a veces puedo tener una reacción mal, claro”.¿En qué ha cambiado o madurado Gignac del 2015 a la fecha?“Nada, no he madurado nada, soy un niño todavía (risas). No, aprendí a no ser tan egoísta como delantero y la verdad, maduro lo estaba en Marsella, porque allá crecí con Marcelo Bielsa el último año y me ayudó mucho, y cuando llegué aquí con el ‘Tuca’ dije voy a crecer otra vez, es un personaje, me ayuda mucho y bueno, si, la verdad mucho más maduro que cuando llegué aquí.“Estaba un poco más loco, pero ahora más tranquilo digamos, porque con ‘Tuca’ no hay que buscar problemas con él”.¿Te ha regañado alguna vez?“Claro, todo el tiempo, qué creen”, dijo sonriendo.¿Te consideras ídolo en Tigres?“No”.¿Pero has gado tres títulos?“Pero no he ganado nada solo, tengo un equipo, un plantel atrás de mí, yo no gané nada solo, lo hicimos 25 jugadores más el cuerpo técnico, más los empleados y la afición.“Al fin de mi carrera yo prefiero que la gente piense que era un muy buen ser humano, no ídolo. Yo si he metido tantos goles es gracias a mis compañeros, yo no hice nada solo, no juego 11 contra 1, pero sí quiero todavía anotar goles y porque no, pasar los 100 goles con Tigres, ese es un objetivo, la verdad”.¿Además de eso, qué le falta a Gignac?“Pues meter goles, meter goles y ganar más títulos, porque tenemos hambre de títulos los jugadores, con el plantel que tenemos, la verdad debemos siempre ir a la final del campeonato”.¿Se está en deuda en lo internacional con lo de la Concacaf?“Sí, ya sé, fue muy doloroso la verdad, pero si llegamos a dos podemos llegar a tres, y este año queremos ir a la final de Concachampions y esta vez ganarla para ir al de (Mundial) Clubes, porque ese también es un objetivo del club”.¿Quién se adaptó mejor, Tigres a Gignac o Gignac a Tigres?“No, yo a Tigres, definitivamente, porque cuando yo llegué ya había un equipo, un plantel, un esquema ya hecho, entonces yo tenía que acoplarme con mis compañeros, con el club, con el ambiente y todo eso, entonces yo hice eso”.¿De ser entrenador te gustaría dirigir a Tigres?“Pues sí, pero va a ser difícil limpiar al ‘Tuca’(risas)”.¿Dijo que se retira en el 2021?“Dijo, pero la verdad yo no creo, es una leyenda el ‘Tuca’, hay que decir las cosas, pero por qué no, la verdad me gustaría, me gustaría seguir viviendo en Monterrey y ser entrenador y de Tigres ¡uff!, aún más”.¿Qué puedes decir de Ricardo Ferretti?“Bueno, él también es un loco, pero no hay que decir (risas). El ‘Tuca’ es un personaje”.