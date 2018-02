Niega 'Vasco' irregularidad en su paso por Zaragoza

Ciudad de México— El técnico mexicano Javier Aguirre rechazó haber incurrido en cualquier irregularidad durante su paso por el Zaragoza y dijo estar listo para enfrentar las acusaciones de parte de la fiscalía española, que el miércoles pidió dos años de cárcel para el entrenador por presunto amaño de un partido hace siete años.Aguirre y 36 futbolistas, entre ellos el argentino Leonardo Ponzio y el ecuatoriano Felipe Caicedo, son señalados por la Fiscalía por un partido entre los clubes Levante y Zaragoza que se remonta al final de la temporada de 2010-11.“Mis abogados me dijeron que de manera muy sorprendente la audiencia provincial de Valencia decidió reabrir el caso y ordenar un juicio penal”, escribió Aguirre en una columna publicada ayer en la sección deportiva del periódico Reforma. “Asistiré al mismo con la misma convicción y seguridad que tengo hoy de que mi única responsabilidad es haber desempeñado mi trabajo con el compromiso y profesionalismo que siempre he tenido con este hermoso deporte”.Aguirre, de 59 años, llegó al Zaragoza en 2010 después de dirigir a México en el Mundial de ese año en Sudáfrica. En 2015, fue despedido como entrenador de la Selección de Japón, después de menos de un año al mando, a raíz de la primera investigación sobre el amaño de partidos.El último trabajo del entrenador mexicano fue el año pasado con Al-Wahda, de los Emiratos Árabes.“Quisiera decir muchas cosas, pero por tiempo y espacio e inclusive por recomendación de mis abogados; me es imposible”, afirmó el “Vasco”.

