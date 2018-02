Toronto.- Como en 2016, los Blue Jays de Toronto contarán con tres mexicanos en el inicio de la temporada, tras contratar este jueves al zurdo Jaime García.El pitcher tamaulipeco y la organización canadiense acordaron un año, a cambio de ocho millones de dólares y la posibilidad de ampliar la estadía de García una temporada más.El veterano pitcher se une al sonorense Marco Estrada y al sinaloense Roberto Osuna, como los elementos que aportarán el tricolor a los Blue Jays.García, de 31 años de edad, vio acción con tres equipos la campaña pasada y tuvo marca de 5-10 y 4.41 de efectividad en 27 aperturas entre los Braves de Atlanta (18), Twins de Minnesota (1) y Yankees de Nueva York (8).El oriundo de Reynosa tiene récord de por vida de 67-55 y efectividad de 3.69 en 185 juegos, 174 de ellos como abridor a lo largo de nueve campañas.El mexicano probablemente se unirá a la rotación de Toronto, detrás de Marcus Stroman, JA Happ, Aaron Sánchez y Marco Estrada, lo que significa que Joe Biagini saldrá del bullpen o posiblemente comenzará en Triple A.Con la firma de Jaime García, Jorge de la Rosa y Óliver Pérez son los connacionales que se mantienen como agentes libres.En duda el Rey Félix. Félix Hernández ha estado ligado al primer día de la temporada desde 2009. Eso podría cambiar.Disminuido por lesiones el año pasado, para quedar con una marca de 6-5 en 16 aperturas durante 86 innings y dos tercios, el as venezolano podría perder la tarea de lanzar el 29 de marzo."Quiero mantenerme sano. Si lo consigo, puedo hacer buenas cosas. Es lo único que deseo. No creo que yo necesite hacer ningún ajuste. Sólo me voy a apoyar en los puntos fuertes", dijo Hernández.El venezolano terminó con su menor número de victorias e innings totales desde que se convirtió en un abridor de Grandes Ligas de tiempo completo en 2006. El derecho cree que puede sumar más de 26 aperturas este año.Hernández, quien en abril cumplirá 32 años, tuvo un par de largos periodos en la lista de peloteros inhabilitados por una inflamación de hombro derecho.El veterano lanzador obtendrá 8 millones de dólares como salario base y puede sumar otros 2 millones de dólares por incentivos. La opción del 2019 tiene un valor de 10 millones de dólares con una cláusula de recisión de 2 millones de dólares.Con 31 años de edad, García tuvo marca de 4-7 y efectividad de 4.30 en 18 aperturas con los Bravos de Atlanta la temporada anterior, fue canjeado a los Mellizos de Minnesota donde obtuvo un triunfo antes de ser enviado a los Yankees de Nueva York a cambio de dos prospectos.

