A dos días de que se realice la función de boxeo en el Don Haskins Center, los protagonistas de la pelea principal, y excampeones mundiales, Víctor Ortiz y Devon Alexander, se declararon una vez más listos para subir al cuadrilátero, donde dejarán de lado la amistad que tienen desde niños.De igual manera, la paseña Jennifer Han dijo que, aunque respeta a su rival, la argentina Lizbeth Crespo, no va a permitir que su título mundial se vaya de El Paso. Por su parte Crespo declaró que no va a desaprovechar esta oportunidad que tanto ha esperado, pues además le gusta mucho el cinturón y se lo quiere llevar a tierras pamperas.‘Vengo muy bien preparado, mentalmente, físicamente, así que vengo a hacer lo que vine a hacer, llevarme mi victoria, llevarme lo que es mío. Hasta el momento estamos listos. Física y mentalmente todo salió bien’, declaró Ortiz al término de la conferencia celebrada ayer en el lugar donde mañana intercambiará golpes con Alexander.Agregó que está listo para el pesaje que se realizará hoy por la tarde en el hotel sede del evento. ‘Estamos en peso y todo, así que no hay nada de complicaciones por el momento.’-¿Qué hace un boxeador dos días antes de su pelea?‘En estos días el cuerpo anda medio cansadito, a lo mejor algunos fatigados, pero gracias a Dios que estoy comiendo bien todavía por las dietas que me ha dado el entrenador, así que no ando con la mente enfocado en ¡oh, me faltan libras para bajar!, nada de eso, andamos muy bien.’-¿Ya conocías el lugar donde vas a pelear?‘No. Es mi primera vez en El Paso, bueno mi segunda ahora, la primera fue en la conferencia de prensa y ahora para la pelea, así que segunda vez, pero nunca he salido porque al momento estoy ocupado.Está muy bonito el Don Haskins Arena, muy grande, muy bonito y pues se supone que va a haber mucha gente, mucha raza pa’ mí.’El rival de Ortiz, Devon Alexander, dijo también estar listo para subir mañana al cuadrilátero y dejar de lado la amistad que tiene con Ortiz desde que son niños y entrenaban juntos.‘Es la semana del pleito, estoy totalmente listo, no hay nada como la semana de la pelea, así es que estoy listo. Mi campamento de entrenamiento siempre es muy duro, porque soy alguien muy dedicado, hago todo lo que tengo que hacer, fue un tremendo entrenamiento.‘Como lo dije, amigos, está bien amigos, pero esto es un negocio, los amigos juegan basquetbol, pero esto es más serio porque este es mi sustento, de donde come mi familia.’La paseña Han, que realizará la cuarta defensa de su título mundial de la Federación Internacional de Boxeo, se declaró lista, tanto para subir hoy a la báscula como al ring mañana y mantener con ella el fajín del mundo.‘Me siento bien, estoy lista para el pesaje mañana (hoy), estoy lista para dar un gran espectáculo el sábado y estoy lista para mantener aquí el título.’-¿Qué piensas de tu rival?‘Tengo mucho respeto por ella, es una boxeadora fuerte, con hambre de triunfo, es joven, pero nada para lo que no me haya preparado.’Finalmente Crespo, boliviana de nacimiento, pero naturalizada argentina, país al que llegó a los cuatro años de edad, dejó en claro que no va a desaprovechar esta oportunidad que le han dado para llevarse el campeonato mundial a tierras sudamericanas.‘Me siento muy contenta, ya que esta chance que se me está dando no la voy a desaprovechar, aparte vengo ya hace siete meses entrenando para esta pelea, ya que el promotor de ella me tuvo a las vueltas con distintas fechas y bueno, se hizo llegar, llegó la fecha y bueno, vamos a hacer lo mejor posible, voy a demostrar todo lo mejor de mí, ya que yo sé muy bien que ella es la campeona de acá, así que tengo que pelear contra ella y contra su gente, contra todo. Lo tengo bien sabido, así que, bueno, vamos a dar lo mejor allá arriba del ring, me encanta ese cinturón, así que por él voy.’