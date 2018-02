Corre Imperial Eagle el West Texas Maturity

Imperial Eagle, dos veces campeón e hijo de One Famous Eagle que corre para Christina D. Robinson, es uno de 25 caballos velocistas que este viernes tomarán parte en las pruebas para las 400 yardas del West Texas Maturity (G3) en el hipódromo de Sunland Park.Caballo capado cuatroañero, entrenado por Tony Sedillo, Imperial Eagle viene de su campaña sophomore durante la cual tuvo ganancias por 92 mil 100 dólares en siete salidas, y sus tres victorias incluyen un triunfo por un cuello como favorito en las 400 yardas el Mr Jess Perry Stakes, con bolsa de 100 mil dólares, en Ruidoso Downs en el verano del 2017.En el 2016 Imperial Eagle fue nombrado campeón dosañoero y dosañero capado de la AQHA Racing después de ganar el All American Futurity Grado 1 y el Southwest Juvenile Championship Grado 1. Ha acumulado más de $ 1.8 millones de dólares en toda su carrera.Imperial Eagle partirá desde la posición número 7 y llevará en la monta a Esgar Ramírez en la primera de tres pruebas.Apollitical OK, un caballo cincoañero capado, producto de Apollitical Jess, y entrenado por Joel Valeriano para los propietarios Oscar Domínguez y Joel Martínez, arrancará desde el lugar número 5 también con la monta de Ramírez en la segunda prueba. Apollitical OK se anotó un triunfo por medio cuerpo en el Mr Jet Moore Handicap (G2) de 400 yardas y con bolsa de 50 mil dólares, el año pasado en Ruidoso.Los diez caballos más rápidos se volverán a ver el 10 de marzo en la final del West Texas Maturity con bolsa de 65 mil dólares.

