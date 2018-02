Recupera la magia

Barcelona— Zinedine Zidane lo hizo todo bien contra París Saint-Germain.El técnico del Real Madrid despejó las dudas sobre su desempeño haciendo ajustes sobre la marcha que despejaron el camino a una victoria por 3-1 en la Liga de Campeones el miércoles.El resultado fue un equipo que se parecía mucho al que ganó las dos últimas ediciones de la Champions, muy diferente al conjunto mediocre que venía sufriendo tropiezos ante rivales menores.El repunte no pudo haber sido más oportuno para Zidane, que estaba siendo muy cuestionado.“Merecimos ganar por todo lo que hicimos, por el esfuerzo y la planificación”, declaró el francés. “Este es el resultado de un gran trabajo de todo el equipo. Todos mis jugadores aportaron y fueron importantes”.El flojo desempeño de la primera mitad de la campaña tiene al Real Madrid a 17 puntos del Barcleona, líder de la liga española, y le costó una humillante eliminación de la Copa del Rey a manos del modesto Leganés.Cualquier otro técnico sin los pergaminos de Zidane, que sacó el equipo merengue campeón de la Champions las dos últimas temporadas, probablemente ya hubiera sido despedido.Zidane fue muy cuestionado por no dar más tiempo de juego a Isco y a Marco Asensio, y por seguir apostando a Karim Benzema en el ataque a pesar de que no está anotando mucho. También fue criticado por alinear de entrada a Mateo Kovacic en un partido que Real Madrid perdió 3-0 en casa ante Barcelona en diciembre.El miércoles, no obstante, Zidane ganó claramente la batalla estratégica a Unai Emery.Sorprendió al alinear a Isco en lugar de Gareth Bale para darle al equipo una estructura de 4-4-2. Y mandó a Bale al terreno por Benzema en el momento justo, cuando las cosas pintaban mejor para PSG, que estaba empatando 1-1 con un gol de visitante.Faltando diez minutos, reforzó el ataque haciendo entrar a Lucas Vázquez y Asensio por Casemiro e Isco.La inyección de talento y velocidad le quitó la iniciativa a PSG y reportó dos goles que dejaron a los francesse con la espada contra la pared.“Con Isco queríamos controlar el mediocampo. Nos dio mayor movilidad”, explicó Zidane. “Cerca del final hicimos algunos ajustes porque PSG no podía resistir los 90 minutos. Los cambios buscaron darnos velocidad y ensanchar el terreno”.La revancha se jugará en París el 6 de marzo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.