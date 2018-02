Le dan a Fuentes 'todo el apoyo'

Ante la racha de seis partidos sin victoria de los Bravos FC Juárez, en el Clausura 2018, Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo del conjunto, estuvo ayer en el entrenamiento del equipo y antes de dialogar con el plantel por más de 30 minutos, brindó el espaldarazo al entrenador Miguel de Jesús Fuentes y a su equipo de trabajo.“-El respaldo- Es total y absolutamente firme, decidido y claro. Están haciendo un gran trabajo. Miguel y su cuerpo técnico están haciendo un gran trabajo”, expuso.Destacó que gracias a la labor del preparador físico Luis Alberto Canay, Bravos es un equipo muy fuerte, rápido y dinámico.“Eso, finalmente es un ventaja también a favor nuestro, entonces, estoy muy contento con el trabajo que está haciendo Miguel y su cuerpo técnico”, recalcó.A pregunta de Noé Vázquez, reportero de TV Azteca, quien lo cuestionó acerca que el público pidió su salida, Fuentes Razo explotó el miércoles por la noche, en la conferencia de prensa posterior al juego frente a Alebrijes, el cual, terminó empatado a cero goles.“Yo no me voy a ir, si esa es la respuesta que quieres escuchar, no me voy a ir, porque yo no soy una rata para abandonar el equipo. No me voy a ir. Esa decisión la toma mi directiva”, manifestó.En este tema, el dirigente afirmó ayer que la afición tiene razón en exigirle a los Bravos.“La afición siempre va a estar en su derecho. Entre más tengamos una afición exigente, más nos vamos a exigir nosotros. La afición tiene razón en exigir resultados, quiere ver su equipo en Primera División, lo vamos a lograr”, declaró.A mitad de cancha, en el Complejo Bravos, Navarro Garate platicó con los jugadores a solas, sin el cuerpo técnico ni médico, charla que terminó con el grito a coro: ‘uno, dos, tres, Bravos’.Navarro pidió el apoyo y la confianza de los aficionados hacia la escuadra que marcha en el octavo lugar general con 10 puntos y que en la liga no gana desde el 13 de enero, cuando derrotó 2-1, en la fecha dos, a Atlético San Luis.“Decirles que nos sigan teniendo la confianza, que nos sigan apoyando porque esas felicidades y esos resultados que tanto la afición como nosotros estamos esperando, a través de la exigencia con Miguel, estamos seguros que a partir de este sábado, se van a dar”, enfatizó.A poco más de mitad de torneo y con siete jornadas por disputar, Navarro Garate indicó que a los Bravos les falta gol y destacó la unión de grupo y la competencia interna leal que existe en la plantilla.“Definitivamente este equipo está armado para ser protagonista, para estar en los primeros lugares. En las últimas fechas no se nos han dado los resultados, pero lo pudimos ver ayer –miércoles- en el segundo tiempo lo que mostró nuestro equipo”, comentó.Indicó que en el duelo contra el campeón Oaxaca, los Bravos fueron superiores.“No se metió el gol, no se ha metido el gol, pero así es el futbol, hay buenas rachas, malas rachas. Lo importante son dos cosas fundamentales, lo cerrado y la unión de grupo, la competencia leal, muy fuerte que hay en cada jugador, en las líneas, y eso es lo más importante, el grupo está cerrado, está unido”, mencionó.Reiteró que los Bravos saldrán de esta mala racha mañana contra Venados FC.“No tengo duda que somos el equipo más fuerte y las cosas se van a empezar a dar, sin duda, a partir que ahora recibamos a Mérida el sábado y de ahí, este equipo se va a enrachar y va a llegar muy fuerte a la Liguilla”, adelantó.