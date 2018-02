Tienen Rangers poderoso arsenal

Surprise, Arizona— Los Rangers de Texas tienen todo un arsenal de lanzadores para apoyar el as Cole Hamels, junto con un plan de acción para algunas variantes que van más allá de la tradicional rotación de cinco hombres.El manager Jeff Banister dio a entender durante el receso de invierno que podría haber una rotación de seis abridores.“Estamos inclinándonos hacia alguna opción que ofrezca un descanso adicional a estos muchachos”, dijo el manager general Jon Daniels ayer antes de que los Rangers comenzaran su primer entrenamiento oficial de primavera. “Podría ser flexible, pero vamos a ver si es que les podemos dar más tiempo para que se recuperen. Esa es la prioridad, tanto por razones de salud como de rendimiento”.Mientras Hamels está saludable tras lanzar su menor cantidad de innings desde su primera temporada como novato hace 12 años, los Rangers también tienen al zurdo Martín Pérez. El venezolano sufrió la fractura de un hueso de su codo derecho, luego que lo asustó una vaca durante la temporada de descanso. El relevista Matt Bush, de 32 años, y jugará su tercera temporada en las mayores, ya ha dicho que quiere ser abridor.Hay algunos rostros nuevos:- Mike Minor, zurdo que no ha sido abridor desde el 2014, firmó un contrato de tres años por 28 millones. Fue un relevista a tiempo completo con 65 apariciones con Kansas City el año pasado tras dejar de jugar dos temporadas completas debido a una lesión.- El derecho Doug Fister llegó a un acuerdo de un año por cuatro millones que podría valer hasta 11.5 millones en dos temporadas.- Matt Moore, otro zurdo, fue adquirido en un canje con los Gigantes de San Francisco. Los fanáticos de los Rangers quizás recuerden su apertura con Tampa Bay, lanzando siete entradas en blanco para ganar el primer juego de la serie divisional de la Liga Americana en 2011. Viene de compartir el liderato de derrotas en la Liga Nacional el año pasado, con 15.- Y luego está Bartolo Colón, de 44 años, con el grupo gracias a un acuerdo de Ligas Menores. El dominicano es el jugador de mayor edad que ha participado tanto en la Liga Americana como en la Nacional, y espera jugar su vigésima primera temporada con su 11mo equipo de grandes ligas.“Lo que me motiva es que me gusta estar en medio de todo esto”, dijo Colón. “Por supuesto, si logro hacer el equipo, creo que puedo ser de mucha ayuda para los jóvenes que el equipo tiene ahora”.

