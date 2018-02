Prospectos juarenses a la espera

Abiertos los entrenamientos de primavera de Grandes Ligas para pitchers y catchers en los campos de Arizona y Florida, los prospectos juarenses Edgar Martínez (Arizona Diamondbacks), Efraín Contreras (Padres de San Diego), Darío Gardea (Tigres de Detroit) y Daniel de la Fuente (Rojos de Cincinnati), entrenan y esperan el llamado de sus respectivos equipos para conocer su futuro y saber a qué ciudad y nivel de pelota reportarán.Martínez, quien el año anterior lanzó en Clase A Corta, en Missoula, Montana, entre junio a septiembre, con las sucursales de Arizona, donde tuvo marca de 6-4 en 14 salidas y efectividad de 3.56, tiene como primer objetivo ir al spring training, a Phoenix, Arizona.Edgar, de 20 años y 1.86 metros, aún no tiene una fecha definida para hacerlo, puede ser a fines de este mes o inicios del próximo.Comentó que al final del spring training, que calculó será el 26 de marzo, sabrá a dónde será enviado por la organización.“Este año trataremos de subir un poco de liga, jugar una liga ya más alta, mantener el ritmo de trabajo que hemos estado haciendo y ya, como abridores, tirar unos 160 innings, son las expectativas que traigo”, dijo.Contreras Covarrubias, quien el año anterior estuvo en República Dominicana, espera noticias de los frailes.“Estoy esperando la llamada para que me manden para dónde ellos me quieran mandar, puede que sea Dominicana o Estados Unidos”, afirmó.Serpentinero de 18 años y 1.83 metros, Efraín estuvo en la Rookie League, en San Cristobal, en República Dominicana, el año anterior.“Éramos como veinte pitchers y nada más tuve tres o cuatro salidas, no recuerdo. Gracias a Dios, me fue súper bien, no me hicieron nada”, dijo.La primera salida fue contra Colorado en la que cerró el juego y ponchó a tres bateadores.“Primero Dios, echarle más ganas y que me manden a Estados Unidos lo más pronto que se pueda para echarle todos los kilos, para salir adelante y poco a poco, llegar a la meta que uno quiere que es Grandes Ligas”, expuso. Gardea, quien firmó con los Tigres de Detroit, el 11 de enero anterior, comentó que la organización le informó que en abril le confirmarán cuál será su destino este año.“Lo más seguro es Dominicana. Si me mandan a Dominicana, brincar de ahí a Estados Unidos y de ahí, para adelante todo”, enfatizó Gardea Acosta, lanzador derecho de 18 años y 1.90 metros.En la isla, el lanzador jugaría en la Dominican Summer League (DSL).Mientras llega el llamado, para fines de marzo o inicios de abril, el pitcher entrena en esta ciudad con su hermano, suelta el brazo y va al gimnasio.Del póker de lanzadores locales, De la Fuente Vale es el único que se encuentra fuera del país.Daniel trabaja en República Dominicana, en un campamento de acondicionamiento físico previo a su viaje a Phoenix, Arizona, a donde llegará el 28 del mes en curso, donde conocerá su destino.