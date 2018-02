Acelera al oro

Gangneung, Corea del Sur— Jorien ter Mors impuso un récord olímpico ayer, para conquistar la prueba de 1,000 metros, con lo que Holanda ganó su quinta presea de oro en el mismo número de pruebas de patinaje de velocidad en Pyeongchang.La favorita Nao Kodaira se tambaleó a media vuelta del final y debió conformarse con la plata, mientras que su compatriota japonesa Miho Takagi se quedó con el bronce.La estadounidense Brittany Bowe se quedó por muy poco fuera de las medallasTer Mors cruzó la meta con un tiempo de un minuto, 13,56 segundos, superando por 26 segundos a Kodaira y por 42 a Takagi.Rompió el récord de la estadounidense Chris Witty, establecido en Salt Lake City 2002.La victoria llegó en una campaña repleta de lesiones para Ter Mors, quien competirá por otro oro en la pista corta.“Fue una carrera perfecta”, indicó Ter Mors, quien no se caracteriza por tener un buen arranque.Una vez que tomó impulso, nadie pudo igualarla.Se ubica mexicana Sarah Schleper a media tablaPyeongchang, Corea del Sur 14-Feb-2018 .-La mexicana Sarah Schleper inició discretamente su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018 al registrar un crono de 1’16”80 en su primer descenso del Slalom Gigante.Sarah se ubicó en el lugar 39 a 6”18 de la italiana Manuela Moelgg, quien mantuvo el liderato desde el principio, pues ella abrió la competencia y registró 1’10”62.La única mujer que integra la delegación tricolor en la justa invernal coreana tomó la salida en el lugar 40, de 81 competidoras en el Centro Alpino Yongpyong, vistiendo el uniforme con motivos de calaveras diseñado por Hubertus von Hohenlohe.Un grupo de 11 esquiadoras no terminó y dos no tomaron la salida.Schleper, quien ya tiene experiencia olímpica pues representó en cuatro ocasiones a Estados Unidos, sorteó bien las puertas de la pista pero no a buena velocidad.El segundo y último recorrido de esta prueba se desarrolla esta noche.MEDALLEROPaís Oro Plata Bronce TotalAlemania 7 2 3 12Holanda 5 4 2 11EU 4 1 2 7Noruega 3 5 3 11Canadá 3 4 3 10Francia 2 1 2 5Austria 2 1 1 4Suecia 2 1 0 3Italia 1 1 1 3Rep.de Corea 1 0 1 2Japón 0 4 3 7OA Rusia 0 1 4 5Australia 0 1 1 2

