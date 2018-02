Alexander deja de lado la amistad

‘No somos amigos en el ring’, dijo Devon Alexander en relación a Víctor Ortiz, su rival de este sábado en la pelea principal de la función de boxeo que presenta TGB Promotion en el Don Haskins Center de UTEP.‘Víctor Ortiz es un buen boxeador. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Solíamos pelear en muchos de los mismos torneos amateurs hace mucho tiempo, pero esto es un negocio. No somos amigos en ring. No estamos jugando juegos’, comentó Alexander poco después de un ligero entrenamiento.Alexander, de 31 años de edad, dijo sentirse muy bien en este momento para su pelea del sábado, pues ha tenido un excelente campamento de entrenamiento y se siento listo para subir al ring.‘Estoy feliz de estar en El Paso para hacer algo que me encanta hacer. El boxeo es para lo que nací y estoy simplemente listo para el sábado.’El nativo de St. Louis, Missouri, destacó la importancia que tiene este combate en su futuro dentro del boxeo profesional.‘Esta pelea es muy importante para mí. Esto puede catapultarme a un pleito por el título mundial. Si esto no se inclina a mi favor, es muy malo para mi carrera. Si saco la victoria, podría dar lugar a enormes oportunidades para mí. Esta es una pelea de ganar o morir.’Agregó que durante esta fase de entrenamiento ha añadido poder a sus puños, con énfasis en lucir bien durante toda la pelea y consideró que ha tenido un campamento por demás completo.Por otra parte, Cale Plant, que va en se semiestelar contra Ricardo Medina, dijo estar listo para su combate y aunque muchos boxeadores dicen, antes de cada pelea, que han tenido el mejor entrenamiento, ‘yo realmente nunca había tenido un entrenamiento tan bueno como este. Estoy a punto.’

