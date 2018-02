Está Arely Muciño preparada para la guerra

Monterrey, NL— Consciente del poderío de su rival a quien retará por el título mundial mosca de la OMB, la regia Arely Muciño dijo que espera una pelea sangrienta ante Monserrat Alarcón este sábado en Guadalajara.La “Ametralladora” está en busca de su cuarto campeonato del mundo, que de ganarlo sería la primera mexicana en lograrlo en los organismos más prestigiosos del boxeo (CMB, OMB, AMB y FIB), y por eso la regia augura una guerra sobre el ring.“Espero una pelea sangrienta, así la estamos visualizando, estoy pensando que ella tiene una súper pegada y sabíamos que iba ser así, pero llega en buen momento de mi vida, ya no soy una niña.“Creo la pelea será en base a lo que la gente está acostumbrada a ver, una Arely que sale a tirar golpes desde el primer round, por lo que será algo sangrienta y espectacular”, expresó Muciño.Será la primera vez que Alarcón exponga este título mundial que conquistó en abril pasado en Japón ante la nipona Nana Yoshikawa.Por su parte, la “Ametralladora” ya ganó tres cinturones mundiales en las 112 libras, el de la FIB a la estadounidense Chantel Cordova en 2011; el de la AMB a la también norteamericana Melissa McMorrow en 2012, y el del CMB a la japonesa Shindo Go en el 2014.Arriesga Emigdio invictoCiudad de México— Elías Emigdio sabe que estará sentado en un barril de pólvora el próximo sábado, cuando se enfrente a Armando Terreros en la Arena Coliseo.El olímpico mexicano llega invicto al combate frente un rival de alto riesgo, pues Terreros cuenta con experiencia ante peleadores de gran recorrido en el boxeo profesional, obteniendo buenos resultados.De ahí, que el “Tigre de Zitlala” esté concentrado para llevar a cabo, al pie de la letra, la táctica trabajada en el gimnasio, pensando en conseguir el sexto triunfo.“Nunca le he sacado la vuelta a ningún rival, vamos dispuestos a dar un gran espectáculo y haremos hasta lo imposible para seguir por la senda del triunfo”, dijo.El boxeador realizó cinco combates el año pasado, que fue el de su debut, y ésta será su primera aparición del 2018, en un combate que formará parte del respaldo de la función que estará encabezada por Mariana “La Barby” Juárez.

