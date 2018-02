Regresa Tiger Woods a la acción

Guadalajara, Jalisco— Cuando el Genesis Open arranque hoy en Pacific Palisades, California, todos los ojos estarán en el quinto grupo que arranque desde el décimo hoyo.Tiger Woods, Justin Thomas y Rory McIlroy son los tres golfistas estelares que comparten salida para iniciar con el torneo del PGA Tour, a las 7:22 horas.Este evento le trae muy buenos recuerdos a Woods, pues el Genesis Open fue el primer torneo de la gira de la PGA en el que participó el estadounidense, cuando apenas tenía 16 años. Dicha actuación fue en 1992 y Tiger no superó el corte, con score de 5 sobre par.El 14 veces ganador de “Majors” cambió de driver para este segundo inicio de la campaña 2018, que se jugará en el Riviera Country Club, campo que Woods no juega desde 2006 y donde nunca ha podido ganar.A su lado estarán dos serios candidatos al título.Thomas ha jugado 5 torneos en la actual temporada, terminando todos entre los 25 mejores, incluyendo el lugar 17 que logró hace dos semanas en Phoenix. McIlroy sigue en el proceso de recuperación de una lesión en la espalda, sin embargo, viene de dos muy buenas actuaciones en la gira europea.Dustin Johnson arranca como el gran favorito para ganar esta semana en California. El actual número uno del mundo viene de quedar en la segunda posición en el torneo pasado, en el Pebble Beach.Jordan Spieth también es mencionado entre los candidatos al título, aunque el estadounidense no pasa por un buen momento con su juego corto.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.