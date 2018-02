Confiado en la victoria

Seguro de salir con el brazo en alto, se dijo Víctor ‘Vicious’ Ortiz a tres días de la pelea con su amigo de la infancia Devon Alexander, este sábado en el Don Haskins Center, en función que será televisada por la cadena FOX y FOX Deportes a partir de las 6:00 pm.‘Me siento muy fuerte, enfocado, así que hice todo lo posible para estar lo mejor preparado para la pelea, así es que venimos por el gane’, declaró Ortiz después de realizar algo de sombra y golpear el costal en el gimnasio Wolves Den.-¿Qué esperas de tu rival?‘Pues como cualquier otro rival viene muy preparado, con hambre, y también… o sea es boxeador bueno, así que venimos bien, al cien en la mente, principalmente, y pues condición no nos falta y venimos por el gane.‘A Devon lo conozco desde que somos niños, desde que teníamos siete años, pero yo peleaba en las 60 libras y él peleaba en las 139, así es que estaba mucho más grande. Estoy con mucha seguridad de que vamos a ganar’, agregó el boxeador de 31 años y nativo de Garden City, Kansas.‘¿Has tenido problemas con el peso?‘No, al momento andamos muy bien, es más, hasta me dejó comer el entrenador, ya llevo tres veces comiendo y ya vienen dos más. Es que hay mucho boxeador que es… es muy difícil dar el peso y no comen en días, yo no soy de esos… me gusta la comida pues.’-¿En caso de una victoria que sigue?‘Va a ser una victoria, no en caso. Ya que sea la victoria el sábado, después platicamos de cosas de otro lado, de ver quién sigue, pero de momento el que sigue es Devon Alexander. Es el que traigo en la mente.’Ortiz, que debutó en el terreno profesional en el 2004, dijo que su fortaleza arriba del ring es su pegada, y aunque muchos piensan que no tiene velocidad, es algo con lo que ha sorprendido a muchos.‘La última pelea decían que no tenía ni para tronar un huevo, pero luego nos vimos y empezó la pela y el primer golpe, ¡pum!, qué pasó mijo que no puedo quebrar un huevo, véngase, ¡pum, pum! y a dormir, qué pasó pues, que no puedo quebrar huevos.’Finalmente comentó que viene preparado para aguantar los 12 rounds si es que la pelea se va al alargue, aunque por ahora considera que va a noquear.