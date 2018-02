Repiten Dodgers rotación

Glendale, Arizona— Kenley Jansen está encantado con la fisonomía de sus Dodgers de Los Ángeles: los campeones vigentes de la Liga Nacional repiten con la misma rotación.Incluso con Yu Darvish con otro uniforme de color azul dentro de la liga, luego de su breve paso al ser adquirido a mitad de campaña, los Dodgers cuentan con cinco abridores que cumplieron al menos 24 aperturas el año pasado. Ese quinteto se combinó para abrir 126 de los 162 juegos de la temporada regular.“Por ahí hay gente diciendo, ‘mira los Dodgers no hicieron nada’. Fue por eso, porque no necesitábamos hacer nada”, dijo Jansen, el estelar cerrador de Los Ángeles. “Fíjense en la rotación que tenemos, nos ayudará tremendamente otra vez”.Clayton Kershaw, tres veces ganador del Cy Young y siete veces seleccionado al Juego de Estrellas, lideró al equipo con 27 aperturas, más cinco adicionales en la postemporada. Rich Hill, Alex Wood y Kenta Maeda realizaron 25, mientras que Hyun-Jin Ryu tuvo 24.Exactamente 15 semanas después de sucumbir en el séptimo juego ante Houston en la Serie Mundial, los pitchers y receptores de los Dodgers se presentaron el miércoles para su primer entrenamiento primaveral en Arizona.“Estoy seguro que todo el mundo se tomó una semana o más tiempo para asimilar todo eso”, dijo Hill. “Si no puedes hacer eso, te vas a obsesionar. ... Todo el mundo se enfocará con 2018 y entender que el año pasado fue un buen año pero que se fracasó por el máximo objetivo, aprender de ello y seguir adelante”.El manager mencionó Dave Roberts habló de un excelente núcleo de lanzadores y receptores que han sido fundamentales para lo que los Dodgers han logrado y buscan alcanzar. Su primer mensaje a ello fue darles la bienvenida y recordarles que la pretemporada es prolongada.“Tienes a cinco lanzadores que repiten y que cuentan con ese vínculo con los cátchers, con Rick. Eso es enorme para nosotros”, dijo Roberts.Esos cinco abridores estuvieron entre los 26 lanzadores empleados por el coach de pitcheo Rick Honeycutt para un equipo que ganó 104 juegos.Incluso ante de su sesión de bullpen en el primer día oficial de prácticas, Kershaw ya había sido asignado para abrir por octava vez el juego inaugural, un récord de la franquicia.Kershaw, quien cumplirá 30 años durante la pretemporada, tuvo foja de 18-4 en la temporada regular y luego de 3-1 en sus cinco salidas de postemporada. Ganó el primer juego de la Serie Mundial, pero desperdició una ventaja de cuatro carreras y no sobrevivió el quinto inning del quinto partido –que los Astros ganaron 13-12 en 10 innings.“Podemos sacar conclusiones con respecto a nuestro nivel del año pasado y el previo para encarar la temporada de 2018”, dijo Hill. “Con estos cinco que estamos en la rotación, creo que todos cumplen con la tarea de estar compenetrados con el momento y entender el significado”.

