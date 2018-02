Le atrae a Han pelea con 'La Bonita'

La paseña campeona del mundo, Jennifer Han, declaró ayer que si la juarense Diana ‘Bonita’ Fernández puede subir de peso para estar en la misma categoría, podrían enfrentarse y tener una gran pelea, al mismo tiempo que lamentó que este sábado no haya sido programada en los pleitos que serán televisados.Ayer, cuando se le mencionó a la ‘Bonita’, Jennifer dejó en claro que sabe quién es la juarense y está enterada de que peleó apenas el pasado fin de semana.‘¿Es la que acaba de pelear el sábado pasado?, ¡sería una gran pelea!’, dijo Han al término de su entrenamiento.‘Pero ella es 115 libras (supermosca) y yo no puedo dar las 115’, mencionó Han, que pelea en la división pluma, es decir en las 126 libras.La boxeadora paseña agregó que si Fernández puede subir de peso, lo pueden hacer, y ‘definitivamente sería una gran pelea.’Por otra parte lamentó que este sábado no haya sido programada en las peleas que serán transmitidas por televisión, por eso mostrará que merece recibir esas oportunidades, y espera que algún día en Estados Unidos se trate a las boxeadoras como se hace en México.‘Desafortunadamente no me van a programar en las televisadas, pero le voy a demostrar a Premier Boxing Champions que merezco esta oportunidad, daré una pelea increíble y sé que la próxima vez me programarán.‘En Estados Unidos necesitan darnos más oportunidad a las mujeres boxeadoras, pero como lo dije, este sábado voy a mostrarle a Tom Brown y a Premier Boxing Champions que somos talentosas, que somos peleadores emocionantes y que merecemos estar en la televisión.‘En México es increíble, allá tratan de maravilla a las boxeadoras. De hecho yo pelee en Chiapas, y ellos nos dan mucho crédito si podemos pelear, si les gusta tu estilo de pelea, si es único y auténtico, les encantas. Aquí en Estados Unidos tenemos que hacer lo mismo, simplemente tienen que ver y darnos las oportunidades.’En relación a su pelea de este sábado, la paseña señaló que la ha estado esperando por largo tiempo, pues no pelea desde el 17 de febrero del año pasado. Después, cuando estaba programada para diciembre se pospuso por una lesión, luego la cambiaron para enero y se pospuso para que formara parte de esta cartelera.

