Conmociona muerte de ampayer Carlos Richardson

Pesar y conmoción en el gremio del ampayeo local causó la repentina muerte de Carlos Francisco Richardson, quien a los 50 años, falleció el lunes por la tarde, en las instalaciones del campo de beisbol de la Liga Villahermosa, cuando se disponía a dirigir un partido.Compañeros de viajes, de traslados de madrugada en carretera y de cuarto, en distintos hoteles del estado, hablaron de la partida de quien fuera su maestro en el difícil oficio que cumplen los ‘hombres de azul’.Aunque lo conocía desde hace 20 años, cuando fue su ampayer en sus épocas de pelotero, por casi 12 años, tanto en el torneo regional como en el estatal de beisbol, Saúl Ávila convivió de manera muy cercana con Richardson, contador de profesión y ‘ampayita’ en las Ligas Villahermosa y Paso del Norte.“En cierto punto me gustaba su forma de ser porque era muy diferente a todos los demás, de un carácter explosivo y una persona que te decía las cosas, lo que era, aunque no te pareciera, para mí estaba mejor”, declaró.Comentó que aunque era enérgico tras el plato, la gente lo quería y lo respetaba.Ávila a quien Richardson llamaba ‘mi negro’ y le daba consejos, destacó que son más los recuerdos bonitos de su hoy extinto colega, con quien jamás tuvo una diferencia ni alejamiento.Entre ellos, los viajes en carro junto a Marcos Cruz, Jesús Téllez, Rafael Lee y, por supuesto, Richardson.“Cinco en un carro ahí, ¿se imagina?, pura risa”, mencionó.Téllez, a quien también Carlos dirigió cuando jugaba beisbol e incluso fue entrenador de su hermano José Luis ‘Mono’ Téllez, lamentó la partida de su compañero y amigo.“Es una pérdida muy grande y lamentable para el gremio, para el cuerpo de ampayers, es conmovedor. Estamos muy tristes, la verdad, y sorprendidos todos ahora con esta pérdida”, apuntó.Conocido suyo por más de 13 años, ambos trabajaron en el Estatal de Primera Fuerza.A raíz de ello, nació una buena amistad con Richardson, a quien ahora recuerda con cariño.“Una persona muy directa. Una persona seria, pero con ganas de trabajar y siempre positiva”, dijo.A Richardson le sobreviven cuatro hijos y su esposa Carmen Luna. Su cuerpo será velado a partir de hoy a las 10:00 a.m. en Funeraria Renacimiento, ubicada en Av. de los Insurgentes y Colombia.Carlos Francisco Richardson22 septiembre 1968 - 12 febrero 2018, Descanse en paz.

