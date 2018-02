A poco más de dos meses de la noche triste del dos de diciembre, los Bravos FC Juárez, quienes no ven la luz al final del túnel y necesitan un triunfo de manera urgente, recibirán hoy, a las 19:00 horas, a los líderes generales Alebrijes Oaxaca, sus verdugos en la batalla por la corona del Torneo Apertura 2017, en tanda de penalties (4-2) y global de 6-4.Lejos de ser una revancha, el partido correspondiente a la jornada ocho pondrá frente a frente a dos equipos con realidades y momentos muy distintos.Mientras los Bravos suman cinco jornadas sin ganar (tres empates y dos derrotas) en el Torneo de Liga, tienen nueve puntos y han salido de zona de calificación, los actuales monarcas que vencieron 1-0 a Venados la jornada pasada, marchan en la cima y mantienen un muy buen paso, con 16 unidades.En redes sociales un sector de la afición pide la salida del club del entrenador Miguel de Jesús Fuentes, en el medio circulan varios rumores y en el día a día, los jugadores muestran una actitud relajada ante la crítica situación.Leandro Carrijo, delantero brasileño del FC Juárez, destacó que los Bravos, quienes perdieron el domingo 2-1 ante U de G, tienen que ganar el encuentro de esta tarde.“Todo partido es importante, creo que este aún más por ser un partido que necesitamos ganar, no porque Alebrijes sea el campeón. Es un partido que necesitamos ganar, entonces, hay que ganar el partido”, enfatizó.Carrijo Silva afirmó que una victoria esta noche los meterá de nuevo a zona de calificación.“Creo que lo mejor que tenemos que hacer es sacar los tres puntos para, ya de ahí, para adelante, cerrar bien el torneo y llegar bien a una zona de Liguilla”, expuso.Leandro descartó que entre los jugadores haya desconfianza por los malos resultados obtenidos.“Desconfianza de nuestra parte no, los jugadores, entre nosotros, sabemos las dificultades que vamos a tener siempre, pero, entre nosotros estamos bien cerrados, bien enfocados, queremos calificar a este equipo a la Liguilla. Lo importante es que el equipo está cerrado, nosotros, el cuerpo técnico, para sacar adelante estos resultados que estamos teniendo”, expuso.Enrique Palos, portero de Bravos, declaró que enfrentar a un rival como Oaxaca motiva al conjunto.“Es un partido que motiva, que nos da ese extra en lo anímico para poder aplicarlo en la Liga y qué mejor con Alebrijes”, externó.Palos manifestó que todos los jugadores del plantel comparten la idea de insistir en lo que han trabajado.“Y sumar de a tres, que es muy importante”, mencionó.El arquero, quien afirmó que el equipo debe estar atento a las jugadas circunstanciales que les han costado goles en contra y puntos, señaló que los resultados son consecuencia de lo que el futbolista hace dentro de la cancha.“Nos tenemos que enfocar en qué necesitamos hacer para que esas consecuencias se den, en nuestro accionar, en nuestra intensidad, en nuestra concentración, en no bajar los brazos, en estar siempre intensos, siempre metidos y tarde o temprano te va a dar la consecuencia, que es el resultado”, apuntó.Por ello, tendrán que estar bien concentrados en lo que tienen que hacer en la cancha y ganar cada pelota, mencionó.Edgar Allan Morales será el árbitro central del encuentro.

