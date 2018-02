Tampa, Florida— En el día en que se reportaron pitchers y catchers para su primer entrenamiento primaveral como manager de los Yanquis de Nueva York, Aaron Boone reconoció que existe presión.“Acepto las expectativas”, dijo Boone ayer. “De este equipo espero que salga al terreno a ser grande. No hay otra alternativa. No vamos a escapar de eso”.Boone fue contratado para ocupar el lugar de Joe Girardi, quien fue despedido después de una década en el puesto –a pesar de que los Yanquis llegaron inesperadamente al séptimo juego de la serie de campeonato de la Liga Americana contra Houston.Encabezados por los “Baby Bombers” Aaron Judge y Gary Sánchez, los Yanquis enfrentan un incremento en las exigencias de sus aficionados, especialmente tras adquirir a Giancarlo Stanton, el campeón jonronero de las Mayores, en un canje con Miami. Es posible que los seguidores únicamente estén satisfechos con el primer título de Serie Mundial del equipo desde 2009.“Entendemos las expectativas y creo que una de las cosas que más me entusiasman es escuchar esos comentarios”, dijo Boone.“El año pasado fue grandioso. Muchos de estos jóvenes maduraron y lo veo como una temporada muy exitosa. Pero creo que lo que más me llamó la atención después de estar en el camerino con ellos es que el hambre sigue ahí. No están satisfechos con lo que consiguieron”.Después de su última temporada como pelotero en 2009 Boone se convirtió en analista de televisión y nunca tuvo un puesto como manager o coach antes de tomar las riendas de los Yanquis.“Quiero ser reconocido como un manager inteligente que toma buenas decisiones, pero también uno que sea parte de lo que creo que será una cultura ganadora en el camerino”, dijo Boone. “También quiero ser parte de una cultura en la que los muchachos estén relajados y se les permita ser ellos mismos”.Boone dijo que su primer día como manager en el estadio fue “surreal”.“Fue algo especial caminar por el pasillo, hacia el camerino, a mi oficina, salir a la caseta por primera ocasión”, reconoció Boone. “Entender que el momento es ahora y absorber la emoción que eso conlleva”.

