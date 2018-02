Lleva violencia familiar a Lizbeth Crespo al boxeo

La impotencia de ver cómo su madre era golpeada por su padre y el deseo de poder defenderla, motivaron a la naturalizada argentina Lizbeth Crespo a aprender defensa personal, de donde dio el salto al boxeo y este sábado buscará destronar a la paseña Jennifer Han del título pluma de la Federación Internacional de Boxeo para convertirse en nueva campeona del mundo.‘Yo decidí ser boxeadora por cuestión de pobreza y de querer defender a mi mamá porque en mi casa sufríamos violencia de parte de mi padre y, bueno, impotencia de no poder hacer nada al ver como golpeaba mi papá a mi mamá, así que quise saber defensa personal para defenderme y ahí vieron el talento en mí, en el gimnasio’, declaró ayer la retadora argentina antes de realizar una sesión vespertina de entrenamiento.De 27 años de edad y apodada ‘La Leona’, Crespo aclaró que su meta es ser campeona del mundo y es por eso por lo que ha trabajado durante varios años.‘Hoy por hoy tengo 27 años. En Argentina hay mucha boxeadora campeona del mundo con corta edad y a mí siempre me ha costado el doble, así que ya con esta edad disputar el título es un orgullo para mí. Y no porque no quisiera, sino que no me daban la oportunidad, por eso esta no la voy a desaprovechar’.-¿Cómo te sientes en El Paso?‘Me siento genial, me siento bien, la verdad que por ahí nos estamos tratando de acostumbrar al tema del horario, pero dentro de todo genial’.-¿Qué sabes de Jennifer?‘Y sé muy poco, porque no hay mucha información en el ámbito del Internet, pero bueno hay algo dentro del boxeo, que obviamente yo boxeadora lo estamos estudiando. Sé que hace artes marciales y que tiene lindo movimiento de piernas’.-¿Cuál es tu estilo?‘Mi estilo es aguerrida, guerrera de la vida y guerrera en el ring.’-¿Qué esperas de Jennifer?‘De mi parte yo quiero darle un espectáculo a la gente de El Paso que me ha recibido tan lindo y, bueno, y para toda mi gente que me está esperando allá en Argentina. Tengo un sueño y estoy de cara a ese sueño anhelado, ya que en mi ciudad siempre fue muy, muy costoso, y más costoso para una mujer.’-¿Vas por nocaut?‘El nocaut es un accidente, es suerte. Yo voy a dar un espectáculo.’